黑客新手法！改裝 Lightning 線　 Mac﹑iPhone 一插即被入侵！

有不少人都喜歡購買和使用非官方的充電線，可能貪一線三頭（制式）或價錢便宜，不過這些線除了易壞外，原來還有一個非常大的缺點。在國際駭客大會 Def Con 上，展示了一條 Apple Lightning 線，這條被改裝的線會在用戶連接 iPhone 和 Mac 時發展作用，令黑客可以入侵你的電子產品，盜取你的個人資料。

改裝 Lightning 線

在美國舉行的國際黑客大會 Def Con 上，展示了一條代號 O.MG 的改裝 Lightning 線，外表和一般的 Lightning 線幾乎無二，相信沒有一個用家可以從外表就分辨出是否官方線。Lightning 線在 USB 的部分加入了一粒晶片，用戶使用時可以照常進行充電和連接 iPhone，而且電腦和手機的系統都不能偵測出 Lightning 線的問題。

黑客利用改裝 Lightning 線入侵目標的 Macbook（Twitter @_MG_ 影片截圖）

OMG! 2 months + 8 devs + O•MG Cable = malicious wireless implant update!



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More info: https://t.co/kkhUppsqiC#OMGCable pic.twitter.com/fIzOaKJSxL — _MG_ (@_MG_) 2019年4月12日

改裝線的危險

Twitter 用戶（@_MG_）的影片向公眾解釋了黑客能利用改裝線做到什麼，當用戶使用改裝線連線 iPhone 和 Macbook 後，線內的 Script 和指令就會在裝置上運作。Lightning 屆時會成為 Wi-Fi 熱點，黑客登入 O.MG 的 IP 後，就能在目標的 Macbook 上執行不同的指令，如得到電腦密碼﹑連上互聯網達到遙距操縱等。

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只用官方線

根據 vice 的報導指，開發者打算以 200 美金的價錢大量出售這條改裝 Lightning 線，而且會和不同的企業合作。如果這種具侵入功能的線流入市埸的話，相信對 Apple 產品的用戶造成嚴重的影響，唯一可以做的，就是用戶都只使用官方的 Lightning 線，以及只到官方渠道買入充電線，千萬不要以為外觀相同，就放心使用來歷不明的線。而據悉，Apple正在研究解決方法，在官方推出更新或杜絕這些改裝線流入市埸前，大家就要自行保護好手機和電腦上的個人資料了。

資料來源：MG (按此進入）﹑VICE（按此進入）