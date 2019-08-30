涵蓋生活每一步、華為產品帶起「全場景」風潮

數碼生活
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華為於早前 HDC 2019 推出全新操作系統 EMUI 10，致力為用戶提供「全場景」的智能生活體驗。「全場景」除了在軟件層面上跨平台裝載之外，在硬件層面亦意味著華為產品可以覆蓋用戶生活的各個部份。

現在華為在香港發售的產品當中，除了手機、平板、手提電腦之外，亦有著林林總總的配件供用戶購入、並用於生活的各個場景，尤其是娛樂用的配件更是選擇全面。

全天侯配戴 HUAWEI Watch GT 智能手錶​

智能手機的功能雖然全面，但要數真正的「全場景」應用，可配戴的智能裝置是必然之選，例如由華為推出的智能手錶 HUAWEI Watch GT，除了作為智能手機的延伸、用以顯示通知之外，它本身亦是一枚功能齊全的手錶。

HUAWEI Watch GT 的外型甚有名錶氣質，即使是商務用戶都可以輕鬆搭配

HUAWEI Watch GT 擁有心率監測、運動監測、睡眠監測等功能，不論是出外運動或是在家休息時，都適合用戶全天侯配戴；而且 HUAWEI Watch GT 46mm 版本內置的電池更可以支援多達 14 日的使用，比起一般的智能手錶要「長氣」得多。

家中娛樂用 HUAWEI Mini Speaker 優質迷你藍牙喇叭

相信不少人都習慣在家中不同時侯聽音樂，例如睡前、或是沐浴當中，如此一個流動性強且音質不俗的藍牙喇叭自然有其需要。

HUAWEI Mini Speaker 本身只重 110g，流動性不俗，而且內置了重低音輸出，音效值得一讚。另外它又支援 IP54 生活防水，即使放在浴室長期使用都不怕損壞。

值得一提的，是它具備了甚少同類喇叭支援的雙聲道配對功能，可以與另一 Mini Speaker 配對並分別輸出左、右聲道，以營造立體聲效果，用來看電影的效果令人滿意。

戶外娛樂用 HUAWEI Freebuds Lite

日常外出通勤上班途中想要聽歌、睇片，用有線耳機又嫌絆手絆腳？華為亦有推出今年大熱的真無線藍牙耳機 － HUAWEI FreeBuds Lite 可供選擇。

HUAWEI FreeBuds Lite 採用入耳式設計，除了配戴舒適牢穩、亦提供了不俗的隔音效果。另外值得一提的，當然還有其雙咪高峰噪音消除功能，可以提升語音通話時的清晰度，比一般真無線耳機優勝。耳機更支援雙按觸控，雙按左耳耳機即啟動語音助手，雙按右耳耳機則播放或暫停音樂，另雙按任何一邊都可接聽或掛斷來電。

配合專用充電盒，HUAWEI FreeBuds lite 充電 15 分鐘即可播放 1.5 小時，單次充電則可播放 3 小時，充份滿足享受流動音樂的需要。

運動娛樂用 HUAWEI Freelace

HUAWEI Freebuds Lite 作為一般用的耳機效果不錯，不過如果是打算運動時侯配戴的話，仍然保留著掛頸設計的 HUAWEI FreeLace 應會比較合適。

HUAWEI Freelace 的顏色選擇更為鮮豔、切合運動用耳機的風格

HUAWEI FreeLace 採用 USB Type-C 直接充電的設計，可以直接插入手機進行充電，只需要充電 5 分鐘即可以播放 4 小時、充滿的話更可以連續播放 18 小時。

如果用的是 EMUI 9.1 以上的華為手機的話，除了充電之外，更可以直插手機進行快速配對。

充電同時連備份 HUAWEI Backup

現在的智能手機成為大家日常生活的一部份，除了為大家提供通訊、娛樂，亦是不少用以紀錄生活點滴的攝錄工具，如果不想要在壞機、遺失手機時連這些重要紀錄都一併失去，定期備份就顯得更為重要。

除了一些線上雲備份方案之外，華為早前就亦推出了名為 HUAWEI Backup 的備份硬碟，而且兼具充電功能、支援 HUAWEI QuickCharge 標準充電，華為手機用戶只需要插上 HUAWEI Backup，即可以在充電的同時備份相片、影片。

內置的 1TB 大容量硬碟，可以讓用戶備份達 30 萬張高清相片。為了確保用戶的資料可以平安保留，HUAWEI Backup 的外層採用防水物料，可以防止備份的硬碟因意外濺水而被損壞。

最後提提大家，現時華為推出購機優惠，除了機價有折扣之外，購買 HUAWEI P30 Pro 更即送價值 $588 的 HUAWEI FreeBuds Lite，優惠期至 9 月 15 日，時間有限，不容錯失！

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