iPhone遇史上最大型攻擊　多個系統漏洞用家隨時中招

果迷注意！專門報道科技資訊的外媒VICE指出，Google Project Zero人員發現「可能是有史以來針對iPhone用戶的最大攻擊之一（may be one of the largest attacks against iPhone users ever）」。看來大家要趕快更新iOS保平安了。

這系列攻擊的基礎是利用一系列被黑客入侵的網站，再隨機向iPhone用戶分發惡意軟件。VICE報道引述Project Zero人員Ian Beer解釋，iPhone只要訪問其中一個被黑客入侵的網站，就可能中招，主要集中在竊取文件及上傳實時位置數據，通常每60秒一次。由於設備本身已受到損害，因此iMessage等服務也受到影響。

Google Project Zero人員發現「可能是有史以來針對iPhone用戶的最大攻擊之一」。（資料圖片／林勇攝）

Ian Beer又說，Google安全部門屬下的威脅分析組（Google’s Threat Analysis Group）Google威脅分析小組，根據14個漏洞收集5個不同而完整的iPhone漏洞利用鏈，涵蓋iOS 10到iOS 12版本，顯示情況至少持續了兩年。

不過果迷不用擔心，Ian Beer表示，Project Zero在2019年2月已向蘋果公司（Apple）報告問題，並在iOS 12.1.4中修復。換言之，只要升級了iOS，便不會受影響。

介紹一下，Project Zero是Google的資訊保安團隊，專責找出各種軟體安全漏洞。順帶一提，Apple如無意外會在9月10日發布2019年的iPhone 11系列，iOS 13亦會正式登場，而iOS 13推出前，Apple已發布了iOS 13.1 beta測試版，大家可以先試試新系統情況如何。

以下為 iOS 13.1 beta 測試版部分新功能（按圖放大）