百度智能喇叭語音助手出貨量超越Google　全球市場佔有率排第二

智能家電盛行，其中智能喇叭（揚聲器）尤其火熱，品牌如恆河沙數。智能喇叭通常內建AI人工智能語音助手，連接居所中的智能家電，用戶可以透過語音落指令控制不同家電開關，以及微調它們的功能設定。科技產品市場分析公司Canalys 最新報告指出，Amazon繼續以其Alexa穩坐全球市場一哥之位；然而第二位卻有點微妙：百度出貨量超越Google，成為全球第二大智能喇叭生產商。

市場調查公司Canalys的發表發表2019年第二季智能喇叭全球出貨量最新報告，指出中國網絡搜尋器龍頭百度現已成為全球第二大智能喇叭供應商。

該研究公司表示Amazon仍是領導者，市場份額超過25％，出貨量達660萬。百度以450萬部出貨量，超越第三位Google（出貨430萬部）佔據了全球市場的17.3％。更意外的是，百度智能喇叭按年增長率驚人，竟高達3,700％。相較下，Amazon增長率為61.1%，Google更是在流失消費者，下跌19.8%。

百度智能喇叭最入門最基本的型號「小度智能音箱Play」售價低至89元。（小度商城）

百度多款AI人工智能喇叭在名為DuerOS的AI作業系統平台上運作。百度最初本想以Teenage Engineering設計的Raven H喇叭於高端市場立足，該產品卻銷量慘淡。最近百度推出了定價比Raven H低廉很多的型號「小度」。最入門最基本的型號「小度智能音箱Play」售價低至89元。

Canalys報告上出貨量排第四和第五名的分別是分別是阿里巴巴和小米，兩者出貨量合共690萬部，兩者的按年增長幅度分別為38.8%及37.5%，接近四成。百度在2019年首季在中國內已超過了原本的龍頭阿里巴巴，因為小度系列各款也定價親民。但Canalys亦指出百度同Google並非直接的競爭對手，百度僅於中國大陸市場銷售，而Google幾乎在全球各地有售。Google近日在另一人口密集的潛力市場印度推出了Nest Hub（前稱Google Home Hub），也許是失復失地的一步。