華為首間旗艦店似足Apple Store　CEO：很多「黑科技」歡迎體驗

中國手機龍頭華為首間全球旗艦店，前日（9月28日）在深圳核心商圈萬象天地開幕，華為消費者業務CEO余承東更形容，旗艦店有很多「黑科技」體驗，「歡迎大家來玩」。不過由於這家旗艦店由內到外，都與蘋果（Apple）旗艦店九成以上相似，引起網民熱論。

華為這家旗艦店樓高3層，總面積1300平方米，擁有120名員工，提供購買、維修及培訓一站式服務。店面以落地玻璃圍繞，覆蓋5G網路，搭載智能環控系統，可隨外界環境自動調節門店亮度、溫度和濕度。

華為首間全球旗艦店開幕了。（微博圖片）

華為消費者業務CEO余承東於微博宣傳，稱開幕日現場朋友十分熱情，讓他非常興奮和感動，強調會把最好產品品質、體驗、服務和創新帶給大家。他又說，旗艦店有很多好玩有趣的「黑科技」體驗，「歡迎大家來玩！」

「黑科技」是中國常用字眼，形容最新推出、具突破性及難以想像的科技產品。

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不過這家旗艦店最吸引網民的地方，不是其技術、理念，而是酷似蘋果旗艦店的設計。有內地網民表示，即使把旗艦店的華為logo換成蘋果logo，也沒有違和感，譏諷「設計真的會讓他（華為）頭疼嗎？全球那麼多家Apple store，照着設計怎麼會難？」、「零售店也要抄，真的服服氣氣的」。

當然，也有內地網民認為華為旗艦店設計很棒，並為華為解畫，「不是抄襲，就是聘用同一家設計公司吧」。大家又覺得如何呢？

小編翻查資料，蘋果STORE由蘋果前首席設計師Jony Ive設計，他目前已自立門戶開辦設計公司LoveFrom，仍有與蘋果生意來往；華為旗艦店則由設計到選址，都由華為員工一手操盤。

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片段來源：華為終端公司微博