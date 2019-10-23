iPhone SE 2 又有消息！規格、定價釋出　新天線可用 5G 網絡？

Apple 的產品當然多有留意和期待，但要數最多人討論和預測的，可能是 iPhone SE 2。這幾年間，每次 Apple 發布會前都有 SE 2「狼來了」。傳聞不斷，但仍有很多用家留意，證明 iPhone SE 的定位在市埸上仍有價值空間。而近日又有 iPhone SE 2 的消息，更有規格和定價資料，今次大家可以相信了嗎？

又是郭明錤預料

郭明錤相信都不用多介紹，Apple 新產品的預測絕對少不了他。郭明錤指出，iPhone SE 2 將以 iPhone 8 的外型作藍本，規格上會和 iPhone 8 較為接近，包括 4.7 吋螢幕和大家最想回歸 iPhone 上的 home button（當然連同 Touch ID）。硬件上會改用更快的 A13 Bionic 處理器和 3GB Ram，郭明錤更預計會推出 64GB 和 128GB 兩種型號，並提供銀色、太空灰及紅色作選擇。

LCP 提升訊號接收能力

郭明錤亦表示，iPhone SE 2 會使用 LCP（Liquid Crystal Polymer）天線，由嘉聯益科技和村田科技供應。LCP 天線推有低損耗特性，而且熱膨脹度低，多用汽車上，新天線能改善網絡連線能力，有機會是為了 5G 網絡而新增的硬件。郭明錤分析，供應商將在 2020 年年初向 Apple 供應天線，預料 iPhone SE 2 的生產也會在同時期進行。預料 iPhone SE 2 的定價為 399 美元（64GB／約 3129 港元），一貫 SE 的平價路線。

iPhone SE 2 預計會推出太空灰﹑銀色和紅色（cnet 圖片）

iPhone SE 2 真的講了太多次，但逐年的失望下，仍有多少用家期待呢？不過，今次公開的 LCP 天線和 home button 或者又會重新引起用家的關注。如果定價和規格都差不多的話，作為後備手機也是不錯的選擇。

資料來源：macrumors（按此進入）