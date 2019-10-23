SteelSeries Sensei Ten電競滑鼠評測：外型咁撲實、究竟好唔好用

【Sensei Ten】電競設備中，很多都以誇張的外型和創新的特點吸引用家，就算不是遊戲玩家，光從外表就能分辨出電競產品和普通電腦配件。SteelSerie 今次反其道而行，重新推出 Sensei 系列滑鼠，外表平實的電競滑鼠，實質內有乾坤。

十代 Sensei？

SteelSeries Sensei（大師／先生）早在十年前推出，在之後漸掘起的電競比賽中，也不乏看到選手使用 Sensei 的畫面，因此成為一代玩家熱愛的電競設備。最新推出的 Sensei Ten，其他不是指系列的第二代，而是「天堂」的日文/漢字，以及系列十周年的意思。嚴格來說，Sensei Ten 是系列的第二隻產品。

SteelSeries Sensei Ten（陳錦洪 攝）

Ten「天」，系列 10 周年產品（陳錦洪 攝）

樸實外型再現

Sensei Ten 外型和上代的 Sensei 非常相似，經典的樸實形狀，讓人一看就能聯想到 Sensei。Sensei Ten 棄用金屬表面，改為耐用度高和更輕的 ABS 塑膠，觸感更加柔軟。ABS 塑膠也可承受較激烈的摩損和摩擦，耐用性比上代大為提升。官方指，Sensei Ten 可承受 6,000 萬次點擊，機械式按鍵的聲音和回饋也非常清脆爽朗，玩遊戲的多次點擊手感也因此而提升。

左右開弓 點用都得

Sensei Ten 採用平衡設計，左右手的用家都能有舒適的體驗。滑鼠的操作會直接影響到遊玩的表現，各玩家也因自己的習慣和遊戲的要求，發展出三種主要的滑鼠握法。而 Sensei Ten 的形狀就能支援玩家使用爪握、指握和掌握，不論什麼類型也能體會到 Sensei Ten 帶來的舒適度。

平衡設計，左右手也能操作（陳錦洪 攝）

TrueMove Pro 感應器

Sensei Ten 使用 TrueMove Pro 感應器，可達 18,000 CPI、450 IPS 和 50G 加速，用家可以使用 SteelSeries Engine 3 可設定 5 種不同的 CPI 設定，根據不同遊戲可以隨時改變。同時具有傾斜追蹤功能，能精確追蹤滑鼠，保持操作的一致性。TrueMove Pro 感應器能在不同的滑鼠墊上，作出一致的精確操作，筆者使用樹脂材質的滑鼠墊，就算大幅度移動滑鼠，操控起來也非常穩定，高／低 DPI 設置的遊戲也適合使用。

性價比高的低調電競滑鼠

雖說電競=RGB=浮誇，但部份玩家也喜愛低調實用，市面上終究要有產品迎合他們需要。Sensei Ten 的外表撲實，較明顯的只有 SteelSeries 的 logo 有 RGB 效果。以 $599 價錢來看，Sensei Ten 的精準度和舒適手感極佳，性價比高，特別是左手使用滑鼠的玩家，更值得考慮。