Apple或推iPhone 11系列智慧型電池護殼　手機電量續航力一加再加

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Apple的iOS 13.2已隆重面世，世人自然沉醉於是次更新為iPhone 11系列手機帶來超強大的Deep Fusion鏡頭拍攝模式；兼容快將推出的AirPods Pro和Beats Solo Pro也令人期待。不過都有樣嘢值得睇下：iOS 13暗藏代碼，顯示有可能兼容充電手機殼？

iPhone 11、iPhone 11 Pro同iPhone 11 Pro Max或者好快就有專屬的充電手機殼支援使用，讓本來已經續航力高的手機內置電池壽命一加再加。9to5Mac發現一張看來似乎是Apple內部流出的新款充電手機殼（官方稱為「智慧型電池護殼」）的照片：

9to5Mac早前已在iOS 13的代碼中發現關於充電手機殼資訊，而在iOS 13.2更進一步證實此分析。披露照片可見，手機殼鏡頭框位置比去年iPhone XSiPhone XS MaxiPhone XR而設的智慧型電池護殼大，而且呈正方形，應該配合iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的新鏡頭。

iPhone 11電池續航力已經相當高，主因是手機較厚能容納更大電池。要是裝上智慧型電池護殼，即使未知殼電池容量幾大，但恐怕連續幾日幾夜不用充電不是夢吧—— 只是看來厚硬沉重的機殼未必人人喜歡。

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