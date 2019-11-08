【逃犯條例】衞生署公布處理催淚煙建議　僅倡洗眼、換衫、關門窗

反修例風波至今近5個月，自6月12日起警方已有使用催淚彈驅散群眾，至7月中起甚至幾乎每逢周末都會大放「催淚彈放題」，其後警方使用催淚彈的數目愈來愈多，日子愈來愈密，地點愈來愈接近民居，不只示威者會受到影響，更禍延至一般市民，即使留在家中，也有機會聞到催淚彈的氣味。 連月來社會一直追問食物及衞生局，市民應如何應對催淚煙，局長陳肇始在周二（5日）終答應會推出相關建議，而衞生署終在昨天（7日）公布有關資訊。不過，資訊中沒有提及催淚彈的成分，而當局也只建議如接觸到催淚煙，需清洗皮膚、洗眼，並更換受污染的衣物。建議又指，如身處於室內地方而附近有催淚煙發放，應關閉所有門窗，並關上空調，及可用濕布封上門窗隙罅。

警方使用催淚彈的地點愈來愈接近民居，圖為8月14日，警方在深水埗發射催淚彈，一名途人聞到催淚煙，以手捏鼻。 （資料圖片／高仲明攝）

衞生署昨天在衞生防護中心網頁公布一份名為「催淚煙的健康資訊」，內容首句就提到「催淚煙是驅散人羣的裝備，而很多化學物可用作催淚煙」，沒有直接公布催淚彈的成分。

該份資訊提到，接觸催淚煙後一般可出現的徵狀包括眼睛和其他黏膜有刺痛及灼熱感覺、流眼水、流口水、流鼻水、胸悶、頭痛、噁心、皮膚有灼熱感覺及紅斑等等，而這些徵狀通常會在接觸後的短時間內消失。

衞生署承認，現時就催淚煙對人體長期健康影響的資料及文獻有限，但有研究指催淚煙可對生理和心理健康有持續的影響，特別在兒童、長者、患呼吸系統疾病或有敏感情況的人士等。衞生署指出，一般而言，催淚煙對人體健康的影響視乎多種因素，例如催淚煙內的具體化學成份、所暴露的時間和劑量、暴露途徑、個人的健康狀況，以及暴露時所處的環境等。

自7月中起，幾乎每逢周末警方都會大放「催淚彈放題」。 （資料圖片／鄭子峰攝）

該份建議指，市民如果身處有催淚煙的地方應盡快離開，皮膚接觸到催淚煙後亦應用大量清水和肥皂徹底清洗，並更換受污染的衣物，而眼睛若有不適可用大量的清水或生理鹽水沖洗。如因接觸催淚煙霧而持續感到不適，應諮詢專業醫護人員的意見。

至於如身處於室內地方而附近有催淚煙發放，該份建議提醒應關閉所有門窗，並關上空調，及可用濕布封上門窗隙罅。而當需要在家居清潔催淚煙殘留物時，應盡量使用一次性清潔物品，並戴上適當的個人防護裝備，例如口罩、橡膠手套、膠圍裙等。衞生署表示，受污染的表面一般可使用肥皂水浸濕的布抹，而不應使用熱水以免令殘留物蒸發。同時，為避免重新揚起殘留微粒，不應使用高壓水槍及掃把等工具，亦不應使用電風扇，在清潔完成後，應把一次性清潔物品妥善包妥後，例如放進密封的膠袋後才棄置。

有人在荃灣把警方發射的催淚彈彈殼串連起來，數目驚人。 （資料圖片）

衞生署又特別指出哺乳媽媽應如何應對。就哺乳媽媽在接觸催淚煙後要隔多久才能餵哺母乳，衞生署稱，現時並沒有相關的國際指引，而根據醫院管理局毒理學專家的意見，催淚氣體中含有的活性化學物質會在接觸到黏膜時分解，因此這些化學物質在母乳中累積的機會甚微。專家建議基於謹慎起見，在接觸催淚氣體後一至兩小時應避免母乳餵哺，這建議時間視乎暴露於化學物質及因暴露時距離增加而有稀釋結果而定。此外，在接觸嬰兒或進行母乳餵哺前，哺乳媽媽應更換衣服及徹底清洗頭髮和皮膚，避免嬰兒有機會接觸到任何催淚氣體的殘留物。

食物環境衞生署亦在食物安全中心網頁上載了一份「給市民有關污染物與食物安全的建議」，提到鑑於近期社會事件，有市民關注食物可能受到催淚煙或其他物質污染，食安中心故作出建議，提醒市民須妥為貯存食物於適當地方，例如在清潔及已蓋好的食物容器內，以減低食物受污染的風險。如附近有催淚煙發放，事發後應留意食物包裝是否完好，並檢查食物有否受到損壞或污染；如懷疑食物受到污染或有異樣，為審慎起見，便不應進食。在一般情況下，以流動水清洗一些食物，如水果或蔬菜，可減少食物表面的污染物，但如懷疑食物受到污染或有異樣，為審慎起見，便不應進食。

警方在11月3日凌晨於旺角一帶發射催淚彈，催淚煙飄到小食店，食物恐受污染。 （資料圖片／羅國輝攝）

香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌說，衞生署公布的資訊內容大致正確，惟未有提及個別情況，譬如家居被催淚煙波及。許樹昌稱，如這情況發生，市民應向上走數層並逗留1至2小時，以免吸入催淚煙；待粒子沉降後，再回家清潔家居物品。他特別提醒，窗簾布、毛公仔、絨布梳化等的布料較厚，纖維上的催淚煙粒子難以清走，遂他建議扔棄。至於衣物的布料一般較薄，只要加重洗衣液份量、重覆清洗2至3次，便可徹底潔淨。

該份資訊提到，不應使用高壓水槍及掃把等工具清洗家居或街道，避免重新揚起殘留微粒。許樹昌說，市民及清潔人員應以水喉先灑清潔劑，再灑清水，清潔家居或街道兩次。

許樹昌表示，暫時並無確實數據顯示催淚煙可致癌，他亦未得悉中國內地製催淚彈的成分資料，只能說：「內地催淚彈似乎發熱能力勁啲。」他相信政府有能力向供應商索取有關內地製催淚彈的資料。