Black Friday 買美版 Mega Drive mini 限時六折！免費直送香港

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隨著 Black Friday（11 月 29 日）、Cyber Monday（12 月 2 日） 迫近，更多的購物優惠亦正式曝光，在美國網購平台 Amazon 上面，就有人發現了發售不足半年的 Sega Genesis mini（即美版的 Sega Megadrive mini）居然有劈價，最重要是免費直送香港！

Sega Mega Drive mini（日／港版）、Genesis mini（美版）在今年 9 月才正式發售，其設計可謂完美復刻、縮小了原版的主機模樣，在多部迷你主機中算是頗為精緻的一部，加上收錄遊戲陣容甚有誠意，於玩家群中好評不少。

Sega Genesis Mini 與香港行貨版、日本水貨版的分別，除了收錄的遊戲內容有點不同之外，美版 Genesis Mini 跟機送的手掣是較為經典的三按鈕版本，體積更大、手感亦比六掣版稍佳。

早前我們曾經為日版 Sega Mega Drive mini 進行過開箱，可以供大家參考一下（按圖放大）：

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港、美、日三版本 Mega Drive mini／Genesis Mini 遊戲內容差異（按圖放大）：

Sega Genesis mini 目前香港市面售價約為＄700，不過由即日起在 Amazon 官網由＄79.99 美元減價至＄49.99 美元，減幅達 38％，換算作港幣約為＄390。

而且 Amazon 方面更加提供免費的標準運送服務，不過據知此產品需求較大，遲下單的話，運送日期可能會不斷推遲，如果要買來當（自己的）聖誕禮物的話可能要快手一點啦！按此跳轉購買頁面

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