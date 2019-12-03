日本殯儀「哈利波特式」數碼遺照　識眨眼有表情笑容恐怖．慎入

數碼生活
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大家奔喪，去到殯儀館靈堂必然係對着先人的「大頭相」三鞠躬；但如果正在鞠躬之際忽然發覺遺照上的先人肖像正對着自己咧嘴微笑，不嚇到跳起才怪。本文講緊的不是靈異作祟，亦非《哈利波特》裡會動的魔法照片，而是日本殯儀公司開發的AI可動遺照。

日本葬禮或引入隨時轉換表情的數碼遺照？「納棺師」木村光希（@kouki75241309）在Twitter分享他近日於殯儀展上看到尖端科技的進化版遺照：「突然眨眼嚇了我一跳，還以為是我太攰腦袋錯亂。係好定壞先放一旁但的確又進化了，這是在展覽的遭遇」

木村光希見到的是日本殯儀公司開發的最新遺照，透過AI技術讓遺照活動，不單止有8種表情變化，還可以使用先人生前錄音讓遺照說話。預計2020年4月開始提供服務（點擊放大圖片細睇）：

對於傷心欲絕的遺屬，突然睇張大頭相曉眨眼仲嬉皮笑臉，除卻恐怖陰森，應覺得被有種被戲弄而生氣的感覺。如此前衛的新科技，實在好多人都跟不上，自然就有正反兩面的觀點。

「我不喜歡... 明明是悼念死者的遺照突然動起來只會更難過，要是還聽到開口說話，老實講只會覺得恐怖。覺得不是什麼東西都適合高科技」（點擊放大圖片細睇）：

其他評論（點擊放大圖片細睇）：

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有網民覺得數碼大頭相會嚇死來客，也有點褻瀆先人，見到死者鮮活的音容也許徒添傷感。不過都有人覺得好幽默，如果先人生前喜歡開玩笑惡作劇，也許會同意如此惡搞自己的喪禮，甚至有網民話好想應用此AI技術落自己的出殯，多謝來客咁話。

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