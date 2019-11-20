深圳智能公廁超時會自動開門？管理員稱誤會　超時其實會這樣…

出門在外人有三急，唯有找尋公廁「解決」，不過深圳羅湖區供遊客和市民遊憩的淘金山綠道智能公廁，卻需要先用QR code付費才能使用，更有指超時會自動開門，引起爭議。不過公廁管理員之後澄清是誤會，超時只會有「溫馨提示」。

綜合內媒報道，淘金山綠道共有4個智能公廁，使用時需要在廁所門前掃碼支付2元人民幣，並限時使用20分鐘，更稱超時門會自動打開，惹來熱論。

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有網民抱怨，「萬一肚子不舒服還沒解決完，門就開了不就曝光了」、「難道遇到沒解決完還要穿好褲子出來再掃一下QR code嗎」。也有遊客認為掃QR code收費過程耽誤時間，造成不便，另有人質疑收費2元是否合理。

公廁管理員解釋，這幾個廁所裝修豪華，可以滿足母嬰以及殘障人需求，而且自動化設備齊全，包括智能沖水、開合垃圾桶，還有冷氣、紫外線防蚊蟲等功能，故「收費很正常」。

至於超時門自動打開，公廁管理員向內地傳媒《新京報》強調是誤會，稱超時只會有提示，不會自動開門。

不是說自動打開的問題，20分鐘你用不完它裏面會提示你，提示你20分鐘之內你已超時，需不需要幫助。（萬一）你出現一個心肌梗塞倒在裏面了，外邊的人都不知道，是不是？不是說你20分鐘自動打開門的，不要誤會這個事情。

公廁管理員澄清20分鐘超時自動開門說法。（片段截圖）

面對投訴，羅湖區城管局表示，將在淘金山翠蔭驛站設置大巴車環保移動公廁，免費對外開放，以緩解遊客不便。深圳市城管局環衛處則指，淘金山綠道收費公廁由企業全程投資建設管理，收費目的不在消費，而是提醒市民愛護公共產品，培養文明習慣。