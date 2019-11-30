AirPods Pro聖誕前仍缺貨！組裝廠正加大產能　2020年或推平價版

買到AirPods Pro了嗎？ 蘋果（Apple）10月底推出的第三代無線藍牙耳機AirPods Pro，一上市就熱賣，根據目前官網預告，現在北美的消費者若下單，要4週後才能交貨，比先前2至3週交貨期再延長，也意味聖誕節前這款商品都是缺貨狀態。

等下再買！2020年上旬傳有平價AirPods Pro

真藍牙無線耳機（TWS）成為2019年爆紅熱門商品，2018年AirPods全球狂銷3,500萬套；而2019年10月底，繼蘋果發表更高階入耳式AirPods Pro後，從不被看好到大受歡迎近乎轉眼間，供應鏈又傳出，相對現在定價249美元高檔價位（港幣1,999元），2020年上半蘋果就將會再推「平價版」AirPods Pro。

Airpods Pro無線藍牙耳機熱賣，現在官網訂購，預告要4週後才能交貨，相當於錯過聖誕節！為何供應鏈陷入生產地獄？蘋果（Apple）又如何解決它？（Apple官網擷圖）

蘋果2016年推出第一代AirPods，iPhone則取消耳機孔，這個大轉變，以及耳機無線造型都被各界嘲諷；但今非昔比，第二代AirPods於2019年初推出，已奠定蘋果在無線藍牙耳機50％市占率、難以撼動的江湖地位。

調研機構預估2018年蘋果AirPods銷售量3,500萬套，而2019年《彭博》更因AirPods Pro銷售優於預期，估計蘋果今年能賣出6,000萬套耳機，相對先前市場預估的5,000萬套又增加，不過供應鏈預測，實際需求遠大於6,000萬套，一切取決於「組裝廠」產能。

▼▼▼相關圖輯：點擊下圖即睇AirPods Pro開箱▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

聲學元件充足，趕工還是交不了貨？

康控-KY是真無線藍牙耳機元件供應商，其第二季營運探底，部分原因是受到「提早投入開發」影響；原本客戶計畫上半年就推出頂級耳機，該公司先投資了研發設備，結果客戶卻不斷推遲時間，等到10月發表時已經整整延遲6個月。

不過，由於新品熱賣供不應求，康控-KY樂觀預估，訂單能見度已經一路看到2020年6月，且明年第一季都不見得比2019年第四季差。

對於訂單供不應求，導致客戶不斷往後追加訂單的情況，康控-KY財務長黃翹生樂觀稱之為「外溢現象」，而為何不趕工多交貨？他坦言聲學元件產能充足，關鍵是下游耳機組裝廠產能不夠，做不出來。

而這個現象可能會在2020年新增供應商抒解。據了解，AirPods Pro目前組裝廠以中國廠立訊為主，英業達為輔，而2020年上半，英業達將會進一步著手量產新款AirPods Pro，價位更為主流，銷售量預估也更可觀。

裝配線一條就要2千人，如何脫離下游產能地獄？

不只Airpods Pro將在2020年推出新款，蘋果也不斷追加新組裝廠，試圖突破產能不足的瓶頸。

據悉，Airpods Pro一組體積不到手掌一半大，但人力需求卻非常驚人，一條產線月產能1～2萬組，要聘2,000人，也就是說，若要5條產線就得聘1萬人，是款重人力成本的產品。

為了抒解組裝廠困境，蘋果要求最大組裝廠立訊2020年首季增加越南廠產能（現在100％在江西廠生產），很可能2020年初就會投產，而英業達南昌廠產能大開，歌爾聲越南廠也將於2020年加入供應鏈；立訊與歌爾聲兩家越南組裝廠能否在一季度內把人力訓練到位，現在還沒有答案。

但無論如何，在2019年Airpods Pro大缺貨下，加上還沒有全球開賣（目前優先開賣是美加、中國、日本、歐洲），可以想見未來兩季度，供應鏈仍將享受缺貨紅利。

延伸閲讀：

蘋果新一代AirPods Pro無預警發表！多了兩大升級亮點，售價7,990元

蘋果AirPods Pro上耳體驗：市場定位清晰、沒有明顯缺點

【本文獲「數位時代」授權轉載。】