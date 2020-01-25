【鼠年2020拜年攻略】必備App即check親戚稱謂　一鍵翻譯英文日文

【鼠年拜年攻略2020】六嬸三太公、表弟表弟婦……拜年時最常見難關，首先一定是親戚辨識大挑戰！為免叫錯人拜年變「開年」，以下個一鍵搜尋親戚親謂的App，就要先下載傍身了！

「三姑六婆」計數機

「三姑六婆」計數機（Google Play）

首先要介紹的App，是較為人熟知的「三姑六婆」計數機。「三姑六婆」App分「Lite（免費）」和「Pro（付費）」版，用按「角色（即傳統計數機中的數字）」方法幫你找出親戚稱謂，非常方便。

「三姑六婆」App使用方法如下：（點小圖放大看）

+ 4 + 3 + 2

看過使用方法後，考考大家，「爸爸」的「爸爸」的「姐姐」的「爸爸」的「妹妹」，即是你的哪個親戚呢？（放大圖片看答案）

至於「Lite（免費）」和「Pro（付費）」版最大分別，在於「反查詢」功能，只要按App的「=」旁邊一個兩個相反箭嘴按鍵，就可以逆向尋找親戚應該如何稱呼你，如有需要可以購買。

「三姑六婆」App：按此

「親屬稱謂搜尋器」

第2個要介紹的就是「親屬稱謂搜尋器」。

「親屬稱謂搜尋器」。（Google Play）

「親屬稱謂搜尋器」與「三姑六婆」App同樣使用計數機方法「計算」出親戚稱謂，但「親屬稱謂搜尋器」較「三姑六婆」好用的是，只要按以下方法動動按鍵，所有稱謂可翻譯出中港台、英文和日文用語，無論你的親戚是哪裏人，都可應付自如。

「親屬稱謂搜尋器」使用方法如下：（點小圖放大看）

+ 4 + 3 + 2

「親屬稱謂搜尋器」雖然是免費版，但已有「逆向」搜尋功能，惟美中不足之處是「答案」介面較暗，相較「三姑六婆」計數機來說視覺體驗有待改善。

親屬稱謂搜尋器：按此

只要有齊以上2個App，拜年就百戰百勝無往而不利啦。