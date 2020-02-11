【iPhone 11 Pro 電磁波輻射嚴重超標？】加拿大獨立實驗室RF Exposure Lab早前受Penumbra Brands所託測試iPhone 11 Pro的SAR數值，結果發現其SAR（Specific Absorption Rate）超出了美國和歐盟標準頗多。如此水平會對人體有害嗎？

iPhone 11 Pro在加拿大獨立實驗室RF Exposure Lab的測試下，得出超標的SAR數值結果。SAR全寫為Specific Absorption Rate，是量度流動通訊產品電磁波能量對人體影響之指數。

iPhone 11 Pro跟圖中的Pro Max也有推出「午夜綠」配色。（林勇攝）

iPhone 11 Pro的SAR值有幾大？超標幾多？即睇！（點擊放大圖片細睇詳情）：

正如上面看到，RF Exposure Lab圖表顯示iPhone 11 Pro結果超過美國FCC安全標準上限近140%。如果用家將手機放在口袋，輻射暴露更直接。然而Penumbra Brands以旗下出品配備Alara技術的Gadget Guard手機護殼配上iPhone 11 Pro做對比測試。結果顯示使用slim case或rugged case後，iPhone 11 Pro的SAR都有所減少。

Penumbra Brands網站宣稱，支援Alara的Gadget Guard手機殼嵌入專有技術，可自動跟流動裝置的內部天線耦合，將輻射重新導離用家，減少手機輻射之餘又不會降低手機訊號。是次於FCC認證的實驗室中進行測試結果表明，跟未經保護的裝置相比，Alara技術可減少輻射達67％。但Penumbra Brands的「委託測試」，可能對於某些人士觀感而言，或多或少帶點推銷成份？

不論如何，有關iPhone輻射超標的研究或說法不是首度曝光。去年《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）進行了一次類似測試，發現iPhone 7輻射量遠遠超過了美國聯邦FCC安全限制。報導引起廣泛討論，更迫使Apple公開抗議《芝論》測試不精確，並要求FCC重新測試（完整報告按此）（點擊放大圖片細睇詳情）：

重新測試後，FCC發現iPhone X、iPhone 8和iPhone 7發出的輻射遠低於聯邦政府對射頻輻射的限制。（Appleinsider.com）

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Penumbra Brands對早前FCC對幾款iPhone型號的重新測試得出之結果抱有懷疑，RF Exposure Lab使用市面上現成的iPhone來測試；FCC的測試則使用了Apple提供的iPhone，測試結果有所偏差。

Penumbra Brands公司CEO Ryan McCaughey指出，FCC的重新測試用上了非Apple提供的iPhone XS。所以測試結果顯示，XS第二次測試的輻射強度是FCC首次測試的28倍。McCaughey認為如此巨大的差異本應促使FCC發出警告，但該機構並無就此評論；他認為消費者應保護自己避免暴露於過多輻射下。

不過，亦有說法指但用家毋須太過憂慮iPhone輻射太強，皆因FCC制定的標準十分保守，就算iPhone 11 Pro的SAR值超過安全上限50倍，理論上對人體屬於安全水平。

資料來源：BGR、Apple Insider（1／2）