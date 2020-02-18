【肺炎買口罩】「樓上」1元買5個！20萬個口罩FB網上購買步驟公開

【 口武漢肺炎／新冠肺炎買口罩】最近「樓上」公布了將會在2月20日（四）Facebook開賣20萬個口罩，仲要只需1元便可以買5個，不過購買步驟如何？以及如何成會員？下文為大家講清楚。

樓上1元買5個口罩，相信會吸引大量市民搶購（樓上fb）

今次「樓上」公布了將會在2月20日早上10時，在Facebook以1元5個的價錢開賣口罩，合共20萬個口罩分別：10萬賣給會員、10萬個賣給非會員。不過開賣步驟如何？要準備什麼東西？今次就為大家講清楚！

另外提一提，如果想將口罩名額分享他人，可以選擇以1元或40元買其他產品，分享名額後「非會員」1元買口罩的名額便隨之增加。

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如何成為會員？ 因為今次「樓上」1元買口罩的名額，會員及非會員會分開計算，所以有很多人都想申請「會員」來提升購買機會。不過「樓上」的會並非網上申請就得，要在門市購買指定金額才可以成為會員。最簡單是在門市購買500元貨品，便可以成為「銀會員」，看看大家值不值為5個口罩而另買500元產品而做會員吧。（其實非會員都可以買，只是機率相信會低一點）

最低要在店面消費500元才可成為會員

樓上FB連結