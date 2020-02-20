《Doom: Eternal》公開最新實機影片　人氣FPS單機、多人對戰齊全

Bethesda Softworks／ZeniMax Asia 預定於 2020 年 3 月 20 日起在歐美 PC／PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等平台推出、日本則是預定 3 月 26 日上市，且 PS4 日版將會收錄《Doom 毀滅戰士64》下載碼作為初回同梱特典的人氣 FPS《毀滅戰士》系列最新作《毀滅戰士：永恆》（Doom：Eternal），隨著本作宣布也將會在 Google Stadia 平台上推出，官方也特地釋出遊戲最新影片讓玩家們欣賞。

在這款 id Software 人氣 FPS《Doom 毀滅戰士》系列最新作中，玩家們將再度扮演前代主角「Doom Slayer」，並在好不容易返回的故鄉地球上，阻止邪惡惡魔大軍入侵，讓地球免於淪為人間煉獄的命運！

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而在這次官方所公開的最新影片「What is DOOM Eternal？」方面，除了將會收錄遊戲內華麗的實機戰鬥操作外，也會為玩家們介紹本作一打多非對稱型的對戰模式等最新畫面；讓玩家們可以對這款即將上市的系列最新作有更深的認識與了解，為這場即將到來的大戰做出萬全準備！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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