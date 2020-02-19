【開箱】PS4 在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼無限戰鬥 限定版

遊戲動漫
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PS4《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼無限戰鬥》已經推出，宅民黨有取得遊戲的中英文限定版，以下為大家作開箱介紹。

限定版以一個精緻的長方形紙盒包裝，裡面有遊戲本體、原聲碟和美術設定集一本（設定集藏在盒內的紙分隔後面，剛打開盒子時只會看到遊戲本體和原聲碟，不用怕會是漏掉了設定集）。

遊戲本體是中英文版（根據系統語言），大概也因為這樣遊戲光碟盒子外還加了一個紙套。如果進入遊戲看到是英文時就去將PS4系統語言轉回中文便可玩到中文版遊戲了。

限定版附送的原聲碟，印刷精相當精美。

最「實用」的大概是設定集+攻略，但可惜內文是日文（但我有看過字數是相當多，要翻譯成中文也太吃力了，還要另外印刷呢）。不過單看圖還是美觀。

遊戲本身則是AVG+地城探險遊戲，劇情部份為傳統日系AVG，而地城的部份則是俯瞰式動作RPG。AVG的部份有配音還有劇情CG，Fans福利滿滿。至於戰鬥方面玩起來和伊蘇等ARPG大宗比固然有距離，但如果很喜歡ダンまち的話，能操作原作中的角色對Fans來說是一大賣點吧。

+2

最抵讚的是遊戲附送的小遊戲「在地下城射擊是否攪錯了什麼」（在PS Store輸入隨game附送的code兌換），是一個像素風格、簡單得來又頗有趣的橫向射擊遊戲（連音樂都是8bit編曲，十分抵讚），個人覺得比遊戲本體更好玩。

操作很簡單，按實正方射擊，交叉是劍技，放出貫通的風壓斬（可消除路徑上的敵彈），最多可連打3發，會隨時間回復。圓圈則是炸彈，最後R1切換支援角色（開始時可選兩個支援角色，各有不同攻擊特性，在戰鬥中可隨時切換）。

+5
+4
+3

玩家操作的角色是艾絲，支援角色一開始只能選里維莉亞和蒂奧娜，爆一次機後就可在5個支援角色中任選。小遊戲共有5關，加油挑戰最高難度吧！

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