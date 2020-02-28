【肺炎口罩】L'Azur周六中午派逾萬口罩　網上登記超簡易教學

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武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情持續惡化，口罩依然難求。賣歐洲進口產品的食品及日用品店L'Azur為免港人捱貴口罩，決定向55歲以上有需要人士免費派口罩，明日（2020年2月29日）中午可以登記。

（L'Azur Facebook）

L'Azur於Facebook表示，從越南採購到一批共17,500口罩，雖然由於口罩成本及運費上升，每盒口罩高達每盒250元（50個），但公司為免香港人捱貴口罩，決定免費送出全部17,500個口罩予55歲或以上有需要人士，明日中午12時開始登記，每人限領取一份（20個）。各位可以看看以下方法，為家中長者以他們的名義登記：

L'Azur口罩登記方法如下：（點小圖放大看）

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L'Azur提醒，登記後要帶身份證（代領者請帶身份證副本或出示手機相片），以及一個乾淨密實袋，在指定日期到選取的分店拿口罩。

登記活動詳情：

登記時間：星期六（2月29日）中午12時開始（登記連結周六在Facebook發布）

領取地點：

荃灣分店（領取日期：3月3至9日）

地址: 荃灣大河道98號如心廣場二期一樓113號舖

時間: 中午12時至晚上9時

將軍澳分店（領取日期：3月3至5日）

地址: 將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下2號舖

時間: 早上10時至晚上9時

（L'Azur）

日本城、SASA莎莎、荃灣友信日韓藥粧等店亦推App派籌

日本城近日推出了「JFun」App口罩攞籌服務，讓市民毋須排隊下先攞籌，再到店取貨；SASA莎莎、荃灣友信日韓藥粧等店則與本地飲食手機派籌App「The Gulu」合作，在App內推出購買口罩派籌功能，方便市民。

↓↓↓ 「JFun」App口罩攞籌教學 ↓↓↓

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↓↓↓ SASA莎莎示範如何用App取籌 ↓↓↓

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↓↓↓ 荃灣友信日韓藥粧示範 ↓↓↓

更多詳情可看：

【肺炎口罩】日本城App攞籌買口罩超簡易教學　增成功機會

【肺炎口罩】日本城、Sasa、荃灣小店推手機App派籌免排隊

兩個設定　增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會

雖然SASA莎莎等商舖都推出了用App派籌，但不時都會在Facebook以快閃形式公布，當看到通知時，可能已經太遲了。正所謂「快人一步理想達到」，其實只要簡單修改兩個設定，就可以最快最新收到消息，增加購買口罩成功機會！

更改設定方法如下：

更多詳情可看：【武漢肺炎買口罩】 兩個設定　增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會

肺炎買口罩(2月29日)荃灣小店網上登記拎口罩　尖沙咀下午免費派
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