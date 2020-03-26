全球PC用家顯示卡合力分析新冠肺炎　效果好勁？但要小心有陷阱？

新型冠狀病毒（武漢肺炎／COVID-19）在全球肆虐，目前仍未能提高痊癒率，以及有效減低傳播，這都因人類對病毒未有全面的認識。要盡快解決全球疫情，病毒研究刻不容緩，早前由史丹福大學潘德實驗室（Pande Lab）主導的「Folding@home」計畫，就向全球 PC 用家「借」GPU 來分析病毒，想不到效率非常高。

全球 PC 用家幫手抗疫

疫情下每日留在家中的你，其實也可以是幫忙抗疫的一份子，除了減少外出減低傳播和感染風險外，更可以把 PC 的顯示卡借去分析武漢肺炎病毒。史丹福大學「Folding@home」計畫本來是一個研究蛋白質摺疊、誤折、聚合及由此引起的相關疾病的分散式計算工程，而在 2 月發布新的計算程式以研究武漢肺炎病毒。不過，分析的數據極大量和複雜，實驗室的電腦運算力不足。因此，開發者之一的 NVIDIA 就號召全球 PC 用家，貢獻閒置中的顯示卡，透過程式協助運算。

全球的 PC 用戶把 GPU 的能量集合，顯示卡元氣玉（圖片：DBZ Dokkan Battle 官網）

NVIDIA 顯示卡勁過超級電腦？

經過約一星期的號召後，「Folding@home」計畫總監 Greg Bowman 在 Twitter 上公開，全球 PC 用家貢獻的運算效能超過 470 PetaFLOPs，PetaFLOPs 這個單位已不是一般用家需要了解，已是比世界最強的超級電腦「Summit」最高性能的 2 倍，可見每個人都能幫助到抗疫。

小心陷阱

目前計畫仍然進行中，未加入的 PC 用家也可以下載程式貢獻顯示卡的運算能力。但先不要心急想幫助分析病毒，美國加州的企業網路安全公司 ProofPoint 指出，已有黑客利用「Folding@home」的名義，傳播惡意軟體偷取 PC 的資料。所以，有興趣分享顯示卡的效能的話，務必在「Folding@home」官方網站取得程式，不要隨意在其他網站的連結下載。