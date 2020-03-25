iOS 13.4正式版！新增多項驚喜功能　iPad變超強（附更新方法）

Apple（蘋果公司）正式推出iPhone iOS 13.4及iPadOS 13.4版本，更新及修正bugs多達27項，新增Memoji貼圖、檔案分享等功能。其中iPadOS 13.4更新重大功能更新！

今次iOS 13.4更新，共有6項重點升級功能，除了增加9款Memoji貼圖、直接從「檔案」App進行「iCloud雲碟」檔案夾共享等，還有郵件回信自動加密等。

iOS 13.4重點更新6大功能：

+ 3 + 2

iOS 13.4另修正了以下錯誤和改進其他內容：

- 修正了「相機」觀景窗在啟動後可能顯示為黑色熒幕的問題

- 解決了「照片」可能使用過多儲存空間的問題

- 解決了若 iMessage 停用時，「照片」可能無法將影像分享至「訊息」的問題

- 修正了「郵件」中的郵件可能順序錯亂的問題

- 解決了「郵件」中對話列表可能顯示空白橫列的問題

- 解決了在「快速查看」中按一下「分享」按鈕時「郵件」可能當機的問題

- 修正了在「設定」中，行動數據可能錯誤地顯示為關閉的問題

- 解決了在 Safari 中同時啟動「深色模式」和「智慧型反相」時，網頁可能無法反相顯示的問題

- 解決了若啟用「深色模式」，從網頁內容拷貝的文字在貼上時可能會看不見的問題

- 修正了在 Safari 中的 CAPTCHA 標題可能顯示不正確的問題

- 解決了「提醒事項」在標示為完成前可能無法為已逾期的重複提醒事項發出新通知的問題

- 解決了「提醒事項」可能會為已完成的提醒事項傳送通知的問題

- 修正了即使沒有登入，「iCloud 雲碟」似乎在 Pages、Numbers 和 Keynote 中仍可使用的問題

- 解決了 Apple Music 中的音樂錄音帶可能無法以高品質連續播送的問題

- 解決了 CarPlay 在部分車輛上可能中斷連線的問題

- 解決了在 CarPlay 中「地圖」的顯示畫面會從目前地區短暫移開的問題

- 解決了在「家庭」App 中點一下保全攝影機的活動通知時，可能會打開不同錄製項目的問題

- 解決了從截圖的「分享」選單點一下時，可能無法顯示「捷徑」的問題

- 改進了緬甸文鍵盤，讓標點符號可從數字和符號中取用

iPadOS 13.4令iPad成筆電新對手？

iPadOS 13.4與iOS 13.4大部份更新內容相同，但多了「滑鼠和觸控式軌跡板支援」，開始支援觸控板、滑鼠，並有「多點觸控」手勢操作，令iPad功能大大增強。

（網上圖片）

如何更新iOS或iPad OS？

無線方式：

連接網絡後，前往「設定」>「一般」>「軟體更新」>「下載並安裝」。

自動更新：

iOS 12或以上版本及iPadOS，可設定自動更新裝置。方法是按「設定」>「一般」>「軟體更新」>「自動更新」。

（APPLE）

使用電腦更新裝置：

在安裝macOS Catalina 10.15的Mac上，開啟Finder；安裝macOS Mojave 10.14 或之前版本的Mac或是PC，則開啟iTunes。

之後把裝置連接到電腦，並在電腦上找出裝置，按「一般」或「設定」>「檢查更新項目」>「下載並更新」。

（Apple）

最後提提大家，更新前謹記使用iCloud或電腦備份裝置，以防出現問題。

知多些：手機保養法

除了定期更新系統，其實保養電池也可以延長手機壽命，以下6招大家緊記看看↓↓↓ (點圖放大)