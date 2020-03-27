iPhone 12刪瀏海？疑蘋果官網露玄機　鏡頭大升級仲有驚喜功能？

【iPhone 12消息 / 傳聞】暫名iPhone 12的Apple（蘋果）新一代旗艦機，外形一直是焦點之一，雖然之前盛傳可能保留「瀏海」，但近日有消息傳出疑似蘋果官網出現iPhone 12外形圖，顯示可能除掉「瀏海」。另據之前消息，iPhone 12相機將有大升級！
外國爆料網站slashleaks放出疑似蘋果官網圖片，見到寫有「iPhone 12」的圖示。
「iPhone 12」相信是新一代iPhone命名。令人關注的是，名稱上方的手機圖形，是全屏設計，沒有了iPhone 11、XR等的瀏海造型，故估計「iPhone 12」可能取消了「瀏海」設計。
不過，蘋果官網未見有iPhone 12圖示，未知是已下架相關內容，還是只屬網民改圖圖片，看來iPhone 12確實外形仍有待官方正式公布了。
蘋果官網未見有iPhone 12圖示。（Apple）
資料來源：cnmo
iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能 支援5G有新設計
YouTube頻道EverythingApplePro與知名爆料人Max Weinbach早前合作，揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。
保留3鏡頭 增至6400萬像素
相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。
（Apple）
其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。
iPhone 11 Pro媲美$6萬專業級單反相機 9張圖大比併
消委會認證！iPhone 11 Pro Max滿星 11 Pro、Galaxy Fold竟易爛
iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：
電池電量提升
為了應付5G帶來的續航挑戰，iPhone 12 Pro會提升電池電量，從現時iPhone 11 Pro Max的3969 mAh，增加至4400 mAh。
（iFixit）
資料來源：EverythingApplePro