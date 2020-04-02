【新冠肺炎】安坐家中睇展覽　全球頂尖博物館與Google合作任你睇

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，各國禁止群眾集聚活動，藝文活動亦無一倖免，博物館和展覽統統緊急閉門。幸好，紐約現代藝術博物館（MoMA）及大英博物館等頂尖收藏機構開放線上展覽，在Twitter發起 #MuseumFromHome（意為家中博物館）活動，藉著這個標籤連繫一眾博物館和藝廊。此外，各機構又與「Google藝術與文化」合作，讓大眾足不出戶即能參觀展覽，欣賞絕世藝術品。

意大利疫情嚴峻，不少展覽需要緊急喊停，不過烏菲茲美術館館長表示：「雖然博物館不得已取消展覽，但是推廣藝術和文化並不會停止。」觀眾可選擇登入「Google藝術與文化」，欣賞美術館珍藏的拉斐爾畫作，及文藝復興巨匠波提切利的代表作 -《春》和《維納斯的誕生》。

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法國方面，奧賽博物館、巴黎大皇宮美術館等博物館亦與Google合作，推出多個線上展覽。此外，Google亦新增凡爾賽宮數碼展廳，提供360度虛擬導覽，深入探索這座法國皇宮。平日親身到訪現場也難看清的壁畫和展品，現在透過高清拍攝技術反能看清細節，拉近了觀眾與藝術品的距離。

至於站於收藏機構之巔的羅浮宮，則選擇自行建立線上體驗系統。他們開放了三個虛擬實景展覽，分別是埃及文物展，羅浮宮護城河遺址及阿波羅藝廊。

Google藝術與文化其實並非新鮮事，早在2011年就已經登場，至今與1,200多間文化機構合作過。Google利用街景技術拍攝館內藏品，把藝術典藏數碼化。同時，透過虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術，把科技與藝術融合，並增添互動元素。全球不少大型博物館參與這項計劃，以下為大家精選多間博物館的虛擬實景藝廊連結：

梵高博物館（Van Gogh Museum）大英博物館（The British Museum）英國泰特美術館（Tate Britain）紐約現代藝術博物館（MoMA）紐約大都會藝術博物館（The Met）古根漢美術館（Guggenheim Museum）惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）東京國立博物館（Tokyo National Museum）烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）奧塞博物館（Musée d’Orsay）巴黎大皇宮美術館（Rmn-Grand Palais）

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：新冠肺炎｜Google線上展覽 在家盡覽頂尖博物館】