【新冠肺炎】未入院確診者遍佈多區！教你Google Maps即check位置

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COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在香港持續爆發，已累計超過700人確診，但由於人手問題，部份居家隔離者確診後仍未獲送院治理，引起關注。工黨主席郭永健團隊就整合資料並利用Google Maps標註相關位置，方便市民查閱住所附近是否有未送院確診者。

根據衛生署資料，全港多區都有未送院的新冠肺炎確診者，其中以港島及九龍區最多。

郭永健團隊整合了數據，用Google Maps標註尚未入院個案住處，方便市民查閱，大家出門時可特別留意！

用Google Maps查看未入院個案方法如下：

Google Maps：按此

更多詳情可看：按此

（資料圖片）

香港疫情互動地圖一鍵查看更方便

其實新冠炎疫情爆發超過1個月後，港府已製作了香港疫情互動地圖，定時更新確診和懷疑個案、過去14天內確診個案曾經逗留過的建築物、過去14天內確診個案曾經乘搭的公共交通工具及日期、檢疫中心、正在接受14天家居檢疫人士所居住的大廈名單（現已暫停更新）、急症室等候時間、以及個案趨勢圖等。

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互動地圖之後亦更新了「過去14天內曾出現兩宗或以上確診個案的非住宅大廈」資訊，包括商廈及商場等，有去過或在這些地方上班的要留意。

查閱「過去14天內曾出現兩宗或以上確診個案的非住宅大廈」方法如下：

Google Maps時間軸教學 即查自己路線有無遇過肺炎確診者
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