【新冠肺炎】「全國哀悼日」禁打機　中國遊戲停服　港台受影響

自中國武漢爆發新冠肺炎後，疫情已奪去不少寶貴生命，包含前線抗疫的醫護人員。目前疫情更擴散到全球，歐美確診人數急升，疫症問題籠罩全球。中國國務院發起哀悼活動，把 4 月 4 日定為「全國哀悼日」，而中國的遊戲更關服一天，玩家在 4 月 4 日不能登入遊戲。

停止公共娛樂

在這段抗疫的日子當中，嚴重威脅到人民的健康和安全，中國前線醫護人員更有 14 名不幸殉職，地方政府亦封他們為「烈士」。中國國務院因此發起悼念因新冠肺炎而去世的人民，宣布將 4 月 4 日訂為「全國哀悼日」，降半旗外，更要暫停公共娛樂。而且不只要娛樂埸所，中國的遊戲廠商也紛紛響應，在 4 日的 0 時起，暫停服務一天。

中國兩大遊戲廠商的主頁都放上「全國哀悼日」停服公告：

中國遊戲停服一天？

遊戲暫停服務一天的意思，是玩家在這一天內不能登入遊戲，即所有這個伺服器的玩家都不能遊玩。中國多個遊戲網站都全版改為黑白色，以配合「全國哀悼日」，網易遊戲的官網甚至只看到停服公告，一般的資訊全部都沒有顯示。除遊戲外，中國知名影音網站 bilibili 也改成黑白色，首頁只放上有關抗疫的影片。

港台遊戲受影響

「全國哀悼日」不只是影響到中國遊戲的伺服器，一些由中國遊戲廠推出的遊戲，它們的港台伺服器也暫停一天，包括《碧藍航線》、《荒野行動》﹑《王者榮耀》﹑《戰艦少女R》、《崩壞 3rd》、《第五人格》等。