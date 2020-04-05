Resident Evil RE3生化危機攻略｜全Boss戰打法一覽輕鬆KO追跡者

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為各Boss戰打法。

今集生化危機3的Boss戰全部都是追跡者（Nemesis），總共要打4次，當然每次形態都有所不同。而今集整體Boss戰難度都不高（感覺比上集容易，可能是因為多了緊急迴避的關係），彈藥也不是太緊張，一般來說小心地戰鬥就可過關。

第一戰（Nemesis火焰發射器裝備）：

不停繞圈子射擊其背後的燃油罐，6發爆炸彈再加幾發散彈或十幾發手槍便可。安全打法是一直繞圈子到牠使用火焰發射器攻擊時就可繞到其背後；藝高人膽大的可以去引其使出近戰攻擊然後緊急迴避再打燃料罐。

擊破燃料罐後Nemesis會跪地，這時可打頭；到牠站起來後再用散彈打其心口的裝置（命中時會見到有紫色煙霧漏出來），大概5~6發散彈就可收工。

注意燃料罐被擊破之後Nemesis會使出一招坐低身子然後衝過來的捕綁技，極難用緊急迴避來閃，最好是一直圍著掩護物繞圈子就不會被捉到。

最後是注意一打倒Nemesis就會觸發劇情然後轉移到地上，沒有機會讓你回收戰鬥地區中的道具，有餘力的話最好先拾齊地上的道具再打Boss。

第二戰河邊廣場打Nemesis：

比第一戰還要簡單，開幕6發火炎彈（每次發射之間可等一下）打完再補幾發散發就可令牠進入第2階段。

進入第2階段時牠會先咆哮一次，然後開始在場邊的建築物Parkour，跑兩三圈之後就會停在高處再飛撲攻擊，如果不是滿血被這招撲到會即死。但處理方法也很簡單，等牠跑完停定之後用地雷彈射牠便可，站的位置不固定但大都是停在鐘樓旁邊。地雷彈命中後會將Nemesis炸到趴在地上並露出弱點，這時用散彈狂射（剛好可射6發）。

+ 3 + 2

更快的方法是將地雷彈射在其前進路徑上等牠自己踩雷，推薦射下圖的位置，然後等牠掉下來讓你打：

+ 2

重覆以上循環2~3次就可過關，比第一戰還要容易。

第三戰地下實驗室再戰Nemesis：

打法和上一戰差不多，只是地形不同。同樣開幕6發火炎彈（可能要補幾發散彈）進入第2階段。

之後也是同樣Nemesis會在場邊繞圈，一樣是預先在其路徑上射地雷彈或是等其企定後再射讓牠倒地（沒有地雷彈的話爆炸彈也可以，但需要先讀和計算拋物線，爆炸彈的話建議等Nemesis停定才射）。Carlos會提供你牠躲在哪個罐後面。讓牠倒地之後用麥林狂轟其弱點，一個字爽。第一次可打4~5發麥林，之後只能打1~2發（大概是鎖血）。

+ 3 + 2

如果想「中途攔截」Nemesis，因為牠跑得很快，最少預留2個罐的距離，例如牠正跑到4號罐的話，最少要射去5和6號罐中間的地方才來得及。

和上一戰不同的是在Nemesis跑圈其間會跌兩隻喪屍出來（會有Carlos的語音提示），如果不處理的話有機會在對倒地的Nemesis輸出期間被擒抱，極之令人不快。建議散彈/麥林快速處理喪屍，或是如果站位好的話，在遠離喪屍的地方擊倒Nemesis、不理喪屍直接輸出也可。

打到一半被喪屍咬真是極度不快

注意每次Nemesis倒地後站起來時都會使用連擊和大範圍橫掃攻擊，打完弱點後記得先拉開距離。重覆以上3次左右就可打倒Nemesis。

第四戰終極Nemesis：

基本上是Gimmick戰沒太大難度，一開始先去場地後半取軌道炮打一發（不用瞄準拿上手後按R2即可），之後要推3個電池為主炮重新充電。

+ 5 + 4 + 3

但是Nemesis會在你推車時一直攻擊你，因此要先擊破Nemesis的弱點（顏色較淺的肉塊，很明顯）令其硬直才能順利推車。第一次有4個弱點，分別在左右腰部的位置，有長槍管的麥林一槍就可擊破。

打完弱點Nemesis會倒地硬直，這時就要去推車；一般來說只夠時間推兩個，然後Nemesis就會站起來，今次要打5個弱點才能令其再硬直（頭胸左右手和下腹）。打完弱點再去處理最後一個電池，然後再開軌道炮便過關。

+ 2

但有技巧可以不打第二輪弱點，第一輪就能處理完3個電池：方法是打第一輪弱時盡量靠左企（只得1個電池要推的那邊），然後一打完弱點馬上推左邊電池，再跑去右邊推另外電池（先推近自己的，最後才跑進去推最接近Nemsis的那個），有非常高的機會可以來得及在Nemesis站起來攻擊你之前就推好第3個電池，這時就可馬上跑回去射軌道炮，一輪就可收工。