iOS 14 傳自定Wallpaper 將是新增iPad、iPhone螢幕小工具先兆？

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【iOS 14 傳聞】Apple iPhone與不同廠商Android手機的最大分別，除了iOS / Android系統不同，Android的 桌面小工具，可不用打開app也能用到其功能，至今iPhone用家雖然也有控制中心、由不同應用程式提供小工具，也未及Android系統般在主桌面就能顯示；據報蘋果正努力實現可在iPhone和iPad主螢幕上開發可以自由移動的應用程式小部件，而配合這功能的將會是全新的桌面壁紙（wallpaper）系統。

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傳聞中的iPhone桌面Widgets會是這種形成顯示嗎？ 【設計圖片】

Twitter上經常對Apple產品爆料的用戶 Dongle （@DongleBookPro），日前貼上多張疑似 iOS 14 上的新桌面壁紙截圖，當中顯示了包括用家可以自行定義的選項：從iOS 14代碼中截圖中得知，默認壁紙（wallpaper）將會從圖片集中分出的另一儲存相片區，當中顯示了一個新的「Collections」選項，iOS系統中會在wallpaper中自動分類，以更user-friendly的方式將近似的壁紙集中，用家亦可以使用自己的相片加入此選項。而當中系統將「iOS 13」組織為一類wallpaper，正暗示Apple不會將以往推出新系統時，刪除舊‌iOS默認wallpaper，亦是首次Apple作出這樣的操作。另外一個稱為「Home Screen Appearance」，其功用就像Apple Watch中選擇錶面的作用，啟用功能後用家可以選擇設定在主畫面（桌面）使用動態wallpaper，包括單色或支援時間自動轉換暗黑模式（Dark Mode）。

iOS 14除了新的壁紙系統外，外國蘋果消息網站 9to5Mac 亦從 iOS 14代碼中發現，一項內部代號「Avocado」的功能，與Android上錶板一樣，與應用程式app建立關聯可以控制主屏幕上顯示，並不單以主屏幕上以App的圖案顯示有限功能，意味蘋果正在努力開發iPhone、iPad主屏幕上真正widgets，亦可能是改變現時iOS集中所有功能放於小工具於同一版面下的做法。而上述提及Wallpaper可以改變的顯示設定，亦正好讓不同的widgets固定其顯示外貌，不會因為wallpaper改變顏色或啟動暗黑模式而改變顯示品質。

現有iPhone 將小工具集中的做法，可能在iOS 14的主屏幕上變為近似Android手機的設計，可任意在主屏幕上顯示。

資料來源：Macrumors

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