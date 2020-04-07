「超級月亮」今晚上演！2020年最正滿月　月亮變大原來因為咁…

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【超級月亮】年度「最大滿月」的「超級月亮（supermoon）」將於今晚（4月7日晚）上演，屆時月亮會「變大」，亮度亦會增加，假如天氣許可，抬頭便可以看到。但究竟為何月亮會變大呢？

超級月亮是什麼

(資料圖片)

「超級月亮」並非天文學名詞，只是坊間形容滿月前後見到較大的月亮，即月亮位於「近地點（月球距離地球最近的一點）」時剛好出現滿月。「滿月」則是月亮和太陽處於地球兩側，並且月亮和太陽的黃道經度相差180度時出現，從地球上看，此時的月亮最圓，通常在農歷十四至十七發生。

↓↓↓ 「超級月亮」超靚相圖輯 ↓↓↓

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綜合報道，今次「超級月亮」最佳觀賞時間是4月7日晚上至4月8日淩晨。雖然2020年還會再有「超級月亮」，但是次「超級月亮」將是「年度最大滿月」，值得一看。下次「超級月亮」會在5月7日上演。

不過鑑於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，應盡量減少外出，如果天氣許可，在家望出窗也有機會看到「超級月亮」。

可先看看天文台天氣預測。（天文台）

為何月亮會變大？

超級月亮看上去比平時月亮大。(合成圖片/太空館)

由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球有時會較接近地球，而月球大約每月經過地球的「近地點（月球距離地球最近的一點）」及「遠地點（月球距離地球最遠的一點）」各一次。如果滿月在近地點時發生，月亮看起來便會比較大。

（天文台）

還有「最細月亮」？

有最大的「超級月亮」，當然也有「最小月亮」，即滿月時月亮剛好運行到「遠地點」附近，而2020年「最小月亮」，會在10月31日出現。

資料來源：新華社天文台

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