要避免感染新冠肺炎(新型冠狀病毒、COVID-19)盡量留在家中可謂上上之策,適逢 4 月假期眾多,大家當然要準備多一點娛樂。 PCCW 旗下的點播影視服務 Now E 剛剛就宣布,由即日起至 6 月 8 日這兩個月期間,將會為香港人免費提供影視娛樂內容,那各位就不需要擔心困在家中無劇煲啦?

今次 Now E 開放的內容為 5 條直播頻道以及部份的點播節目,除了 NOW TV、ViuTV 自家製作的節目,Now E 內大部份的電影與劇集都開放免費觀看,暫時就筆者所見,只有屬於 HBO GO 旗下的歐美劇集以及「即租即播」的較新電影需要另外付款。

Now E 以多達 9000 小時的影視內容為賣點,單是今次開放的「Now 爆谷」內已有十分充實的中、港、日、台、韓出品的電影(圖 Now E)

要取得是次的 2 個月免費優惠,不論新舊用戶只要到指定頁面輸入優惠碼即可: