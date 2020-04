Apple TV+ 復活節限時免費　煲劇名單登入方法教學

Apple TV+ 復活節 Free For Everyone 有得免費睇!Apple 知道家居抗疫有點悶,特別在復活節開放 Apple TV+ 部份劇集,讓大家可以免費收睇!即刻睇下免費劇集陣容,以及以 iPhone、iPad、Apple TV 及其他裝置的收看方法。

Apple TV+ 將會在復活節期間展開「Free For Everyone」活動,由 4 月 11 日早上 05:00 am 起免費開放一系列劇集、電影及兒童節目,讓大家可以簡單透過 iOS 裝置、macOS 裝置、Apple TV 及其他支援裝置,免費煲劇!

↓↓↓↓ Apple TV+「Free For Everyone」免費內容 ↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

今次「Free For Everyone」活動中,由《鬼眼》驚慄大師 M.Night Shyamalan 製作的《靈異女僕 Servant》及科幻劇《太空驕子 For All Mankind》應該會是追劇一族最有興趣的內容,另外《狄金森的詩生活 Dickinson》就相對更生活化更輕鬆。《追逐美國夢 little america》及《大象女王 The Elephant Queen》最適合喜歡實況電視的朋友,另外《歡樂小幫手 Helpsters》、《幽靈寫手 ghostwriter》及《史諾比上太空 Snoopy In Space》就非合適合一家大細一齊收睇。

Apple 的用戶,只需利用自己的 Apple ID,在 iPhone、iPad、Mac 電影、Apple TV 登入預載的 Apple TV App 就可以開始收看。另外,Apple TV+ 亦可以在指定型號的 Samsung 及 LG 智能電視、Amazon Fire TV 及 Roku 裝置上的 Apple TV app,或透過網頁tv.apple.com/hk網上收看。