Switch不用再炒！任天堂宣布恢復出貨　《動森》限定版將有大貨

【Switch / 動物森友會 / 動物之森】Switch不用再炒貴了？任天堂宣布Switch、Switch Lite以及《集合啦！動物森友會／Animal Crossing》限定版主機，都將會再次出貨，想買Switch的話可以等一等。

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情及人氣大作《集合啦！動物森友會》帶動下，Switch需求大增至缺貨。日本任天堂上周二（4月7日）宣布，本月第一周所有Switch主機，包括《集合吧！動物森友會》Switch及Switch Lite主機，在日本地區暫停出貨，引起一片「愁雲慘霧」。

不過今日（4月14日）終於有好消息！任天堂下午在Twitter宣布，Switch及 Switch Lite將於本周及之後出貨，而《集合啦！動物森友會》限定版主機，將會在4月底發貨，大部份商品會在線上發售。

（林勇攝）

[お知らせ]Nintendo Switch・Nintendo Switch Lite本体は今週およびその後も出荷する予定です。また、「あつまれ どうぶつの森 本体セット」は、4月下旬頃の出荷を予定しています。多くはECサイトや販売店において、オンラインで販売される予定です。くわしくは各販売店にご確認ください。 — 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 14, 2020

外媒DigiTimes早前報道，由於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下Switch需求大增，任天堂將其合作夥伴富士康（Foxconn）和星電（Hosiden）生產訂單數量增加了20%，當時指最快4月底有貨。

除了Switch，《集合啦！動物森友會》亦有好消息，近日貨源已趨向穩定，價錢由高位回落至420元正價左右。

動物之森主題Switch有何特別？

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Switch 炒風持續

Switch 行貨在深水埗黃金電腦商場，曾經叫價逾 $4000 的綑綁式炒賣。而 Facebook 就有遊戲產品網店開 post 指，香港代理商也未有向他們交代 Switch 主機和配件的貨期，甚至指出行貨到貨時也會是炒價。回顧早前Switch的炒賣情況：