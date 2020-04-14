iPhone 12新渲染圖曝光！「午夜藍」超靚　瀏海大變化有何功能？

【iPhone 12消息 / 傳聞】暫名iPhone 12的Apple（蘋果）新一代旗艦機近日消息一籮籮，外媒再發布iPhone 12 Pro全新配色渲染圖曝光新設計，還透露有超靚新色！

外媒9TechEleven連日於Twitter發布兩張iPhone 12 Pro渲染圖，顯示iPhone 12 Pro至少有全新「午夜藍（Midnight Blue）」及紅色兩種顏色。

顏色固然吸引，其實這兩張渲染圖亦透露，iPhone 12 Pro或會延續iPhone X系列開始的「瀏海」設計，不過「面積」收窄減少，框架亦更傾向方形，預計仍會支援Face ID。

相機方面，iPhone 12 Pro背面有3個鏡頭及LiDAR光學雷達，可用於AR應用，增強iPhone 12 Pro功能，與早前消息相若。

（Twitter）

以上消息僅在傳聞階段，iPhone 12 Pro真實規格及外形，有待官方公布。

資料來源：Twitter

iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能 支援5G有新設計

YouTube頻道EverythingApplePro與知名爆料人Max Weinbach早前合作，揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。

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保留3鏡頭 增至6400萬像素

相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。

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（Apple）

其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。

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iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：

電池電量提升

為了應付5G帶來的續航挑戰，iPhone 12 Pro會提升電池電量，從現時iPhone 11 Pro Max的3969 mAh，增加至4400 mAh。

（iFixit）

資料來源：EverythingApplePro

iPhone 12傳有4款式

知名爆料者Jon Prosser亦於Twitter上載圖片，稱iPhone 12系列機型原型已經接近完成，並描述iPhone 12系列機種暫名、硬件等細節。

↓↓↓ iPhone 12系列4種款式細節 ↓↓↓

Jon Prosser又說，在iPhone 12最終細節上，與去年分析師郭明錤所預測的相去無幾。

↓↓↓ 郭明錤對 iPhone 12 預測 ↓↓↓

不過這些仍屬傳聞階段，iPhone 12規格、外形等，須等待Apple（蘋果）官方公布。

資料來源：Twitter