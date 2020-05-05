CU Mask．CuMask｜銅芯抗疫口罩登記截止日期　清洗方法一文看清

【銅芯抗疫口罩CU Mask】政府下午（5月5日）召開記者會，宣布全民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」，明日（5月6日）早上7時起可以網上登記。另外，政府會在6月底起向每戶派發10個單次用口罩。

政府表示，「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」含有銅，可以抗菌，達ASTM F2100標準，可清洗重用60次。特首林鄭月娥則表示，銅芯抗疫口罩英文名稱是「CU Mask」，有「很想見你」意思。

特首林鄭月娥於記者會中戴上「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」。（高仲明攝）

↓↓↓「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」模樣 ↓↓↓

香港市民可以明日（5月6日）早上7時起在網上登記，為期一個月，登記後郵政一般會在兩星期內派送口罩上門；5月13日起開放予香港以外地方市民登記。

未能網上登記的市民，可於登記期後直接到郵局領取。

政府又提到，有計劃再派口罩濾芯予市民更換，但要視乎COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情發展。

登記詳情：按此

銅芯抗疫口罩（CU Mask）要如何清洗？

根據「銅芯抗疫口罩」網站，口罩應該用肥皂及冷水單獨手洗，在水中輕輕攪動和按壓，再用清水沖洗乾淨，然後晾乾；用過的口罩必須每日清洗一次，弄污或弄濕後亦應清洗，清洗時毋須取出過濾層。

網站提醒不要用熱水、漂白劑、衣物柔順劑或含熒光劑的洗衣液清洗口罩，因可能會影響口罩功能。

口罩肺炎︳全民派可重用口罩「CU Mask」 明日早上7時起網上登記

港府召開記者會講述全民派口罩安排。（高仲明攝）

據了解，口罩由政府撥款成立的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）研發，屬可水洗兩層設計。口罩內藏兩塊薄磁片，具備抗菌及過濾粒子功能。

該款港產的可水洗口罩由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）研發。（HKRITA官網圖片）

另外，政府6月底起透過香港郵政，向每戶派發10個單次用口罩，並會向全港小學及幼稚園派發口罩，每名學童可獲2個。