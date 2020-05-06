【最後機會】花月「超級月亮」5月7日現身！2020年最後一次

【超級月亮】2020年最後一次「超級月亮（supermoon）」，將於明日（5月7日）上演，屆時月亮會「變大」，亮度亦會增加，假如天氣許可，抬頭便可欣賞。

超級月亮是什麼

(資料圖片)

「超級月亮」並非天文學名詞，只是坊間形容滿月前後見到較大的月亮，即月亮位於「近地點（月球距離地球最近的一點）」時剛好出現滿月。「滿月」則是月亮和太陽處於地球兩側，並且月亮和太陽的黃道經度相差180度時出現，從地球上看，此時的月亮最圓，通常在農歷十四至十七發生。

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「花月」現2020年最後一次「超級月亮」

5月的滿月稱為「花月（Flower Moon）」。中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成表示，是次「超級月亮」是今年最後一次，預計當日晚上6時45分滿月。

不過鑑於COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，應盡量減少外出，如果天氣許可，在家望出窗也有機會看到「超級月亮」。

可先看看天文台天氣預測，預計5月7日部份時間有陽光。（天文台）

為何月亮會變大？

超級月亮看上去比平時月亮大。(合成圖片/太空館)

由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球有時會較接近地球，而月球大約每月經過地球的「近地點（月球距離地球最近的一點）」及「遠地點（月球距離地球最遠的一點）」各一次。如果滿月在近地點時發生，月亮看起來便會比較大。

（天文台）

還有「最細月亮」？

有最大的「超級月亮」，當然也有「最小月亮」，即滿月時月亮剛好運行到「遠地點」附近，而2020年「最小月亮」，會在10月31日出現。

資料來源：NASA、新華網