PS5傳六四發布！所有新遊戲可試玩　但全面支援舊GAME仍有困難？

【PS5 / PlayStation 5傳聞】Sony（索尼）新一代遊戲主機PS5最新傳會在6月4日發表，而PS5商店PS Store內的遊戲可免下載立即試玩，避免伏Game。至於PS5不會兼容更多舊遊戲，原來因為有難以解決的問題？

(網上圖片)

PS5推出日期愈來愈近，但Sony至今只公布了PS5基本規格、手掣、兼容逾4000款PS4遊戲，卻未公布價錢、正或推出日期、主機外形等，令玩家心癢癢。

↓↓↓ 官方PS5 技術規格和硬件資料 ↓↓↓

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↓↓↓ PS5手掣「DualSense」外形及功能 ↓↓↓

雖然之前有傳PS5將於5月發布，不過最新指出PS5將於6月4日（美國時間）發布。該消息尚待官方證實，但傳出消息的GamesBeat記者Jeffrey Grubb，曾準確預測任天堂發布會日期，令人期待。

PS5所有遊戲可免下載試玩

除了發布日期，亦有更多PS5新功能傳聞。外媒透露，PS5商店PS Store會提供遊戲免下載直接試玩，而且是所有遊戲都可以試玩，玩家可以直接在PS Store內試玩遊戲，再決定是否購買該遊戲。

外媒未有提及試玩形式，是否提供DEMO版，或讓玩家限時遊玩等，但如果真的所有遊戲都可以先試玩，便不用怕購買後才後悔「中伏」了。

↓↓↓ 官方PlayStation雜誌之前公布的PS5遊戲陣容 ↓↓↓

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PS5無法兼容更多舊Game因問題難解決？

PS5已知可以向下兼容逾4000款PS4遊戲，惟未如預期般同時兼容PS至PS3等舊遊戲，近日就有遊戲開發商透露PS5無法相容更多舊遊戲原因。

↓↓↓ PS5主機新渲染圖 ↓↓↓

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Cradle Games技術總監Marc-André Jutras接受GamingBolt訪問時表示，作為普通遊戲玩家，確實很難理解背後技術難題，因只要找到模擬器，就不難實現相容，但作為遊戲開發者，會見到一些法律及技術問題，尤其是較早登陸PlayStation的舊遊戲。

Jutras解釋，可能有些遊戲公司已經倒閉，難以解決授權問題，而且舊平台可能有硬體級數位版權管理（DRM，Digital rights management），阻止在新平台上讀取舊遊戲，都令PS5無法兼容更多舊遊戲。

PS5上究竟可以遊玩哪些舊遊戲，有待官方公布了。

資料來源：gamingbolt、metro、cnbeta

怕PS5價格太高影響銷量？傳Sony大幅減產？PS4將減價促銷？

雖然Sony未公布PS5售價，但根據早前公布的PS5規格，包括8核心Zen2 CPU、超高速SSD、集成定制I/O系統，支持光線追蹤的定制AMD GPU，以及3D聲效等，已知PS5成本高。更有外國零售商在網站列出的PS5價格，高達6,989丹麥克朗（港幣約8000元），比PS4首發價（約3000元）貴近2倍。

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（PS5官網）

雖然Bloomberg彭博引述PS5遊戲開發人員透露，PS5售價可能在499至549美元（港幣3687至4255元），但售價也不能說是便宜。

彭博又引述消息人士表示，由於估計PS5高昂價格會影響需求，會減少PS5主機初期生產量。未知會否因此導致缺貨呢？