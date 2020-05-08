口罩供應│實惠再推CareHK兒童及成人口罩　97.5元50個　5.10截止

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【CareHK口罩 / 實惠口罩】｢Pricerite 實惠｣再推售20萬個CareHK成人及兒童口罩，同樣是97.5元50個，即日起網上登記抽籤，5月10日晚上11時59分截止。

由經民聯副主席林健鋒與多名商界人士成立的本地口罩廠｢CareHK 匯愛｣，將與｢Pricerite 實惠｣合作發售口罩。（資料圖片）

實惠表示，今次CareHK成人及兒童口罩每款各10萬個，可同時登記預購大人及小童，每人每款限購1盒，名額每款各2000位，上一輪兒童口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤（包括成人及兒童口罩）。

↓↓↓ CareHK 成人及兒童口罩樣式如下 ↓↓↓

+10
+9
+8

詳情如下：

網上登記時間：即日至5月10日晚上11時59分

*每人只限登記1次

*中籤者獲手機短訊通知日期：2020年5月13日

*口罩取貨日期：5月14日至5月17日

*如本次未能成功中籤，將會自動加入下一批次抽籤，毋須重複登記

詳情：按此

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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