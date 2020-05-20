Surface Pro X評測：流動辦公非常合適　ARM處理器仍限制兼容性

對於一個「碼字民工」來說，除了文字的自我修養之外，還有一個重要的自我修養就是保護腰椎和頸椎。在辦公室不光要坐人體工學座椅加靠墊，還要配顯示器輔助坐姿，在外出差呢，就得尋找各種背得舒適的背包，以及更為輕薄的notebook。

我再也不是從前那個少年，體形也在一點點改變。曾經我覺得揹着Alienware遊戲本出差也沒什麼，就像穿着匡威也敢上球場一樣，如今哪怕是走路我都選緩震好的鞋子，選電腦也是這種心態。

過去兩週，我嘗試讓 Surface Pro X 成為我的「第二台電腦」。

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+ 10 + 9 + 8

纖纖細腰，盈盈一握

終於，等來了一台光從外觀上就能區分出來的 Surface Pro 產品。微軟更新了沿用 4 代的模具，讓 Surface Pro X 成為了 Surface 家族中顏值能打、身材最好的一位，可謂是「蘇家有女初長成」。

儘管在尺寸上與同期發佈的 Surface Pro 7 相當，但 Surface Pro X 有着更窄的邊框，在 12 吋的機身裏塞進了 13 吋的屏幕。

除了窄邊框，另一個讓人一見傾心的外觀細節，莫過於 Surface Pro X 的腰圍。雖然 774g 的重量與前幾代 Surface Pro 數字系列相差無幾，但 7.3mm 的機身厚度可以說苗條了一大圈。

Surface 家族中從未有過這樣的纖纖細腰，加上 Surface Pro X 更加圓潤的機身邊角，當以平板模式手持時，更有「盈盈一握」的感覺。這一回，它終於是像平板，而非電腦了。

（Surface Pro X官網圖片）

Surface Pro X 之所以能擁有如此苗條的身材，很大程度上歸功於那塊微軟和高通聯手打造的 Microsoft SQ1處理器晶片，只有 7W 的熱設計功耗，大大降低了電池和散熱系統的壓力，也簡化了主板。

此外 Surface Pro X 的機身材質也沒有繼續沿用前代的鋁鎂合金，而是採用了和 iPad 、MacBook 類似的陽極氧化鋁，金屬質感更強，耐久性也更好，不過說實話，黑色金屬倒是沒那麼耐灰塵耐汗漬，大家沒事記得擦一下。

Surface Pro X非常適合可以在日常放在挎包內通勤（AppSo授權使用）

Surface Pro X 這樣的體積和厚度， 非常適合可以在日常放在挎包內通勤，經歷過地鐵上下班高峰的朋友，就會知道意味着什麼。

而在我的出差旅途中，比起 1.35 千克的 MacBook Air 13 吋，Surface Pro X 也能讓我減負不少。尤其當我需要在狹小的經濟艙座位中趕稿時，Surface Pro X 輕薄的優勢就更加明顯了。

當然，筆記本的輕薄程度是和性能通常是呈正相關的， 為了這樣的極致輕薄，Surface Pro X 付出了什麼代價，我在後文會詳細介紹。

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+ 4 + 3 + 2

魔鬼在細節中

正如微軟首席產品官 Panos Panay 所說的，「Surface 是品質與細節的堆積」。這不僅體現在迎合設計潮流的窄邊框高屏佔比薄厚度上，也在它的靈魂伴侶配件上。

鍵盤

Ifanr資深 Win Boy 曾說：沒有鍵盤的 Surface Pro 不是一台好平板。鍵盤是「二合一」設備裏不可或缺的二分之一。

Surface Pro X 的鍵盤蓋，採用了和 Pro 數字系列完全不同的全新設計。在鍵盤上方有一個凹槽，用以收納 Surface Slim Pen，併為其無線充電，摺疊起來後可以將手寫筆完全隱藏。

Surface Pro X在鍵盤上方有一個凹槽，用以收納 Surface Slim Pen（AppSo授權使用）

比起過去將手寫筆磁吸在機身側邊，這樣的設計更不容易丟失，也不用再翻遍包裏來找被蹭掉的手寫筆。而且，這也意味着無需依靠電池供電了。

Surface Slim Pen

為了將手寫筆放進凹槽，新款的 Surface Slim Pen 也設計得更加扁平，同樣支持 4096 級壓感。也許有人會還是認為圓柱形的 Surface Pen 手感更好，但靈感來源於木工鉛筆的 Surface Slim Pen，在書寫和繪畫時則多了幾分臨場感。

Surface Slim Pen 的頂部可以直接作為橡皮檫使用，這在我做筆記和給文章做標註時就非常實用了，十分接近傳統鉛筆的體驗。

根據官方數據，Surface Slim Pen 的 Slim Pen 延遲為 2 毫秒，比 Surface Pen 要略勝一籌，在實際的書寫體驗中其實基本已經感受不到延遲。雖然對於我來說，手寫筆在日常使用的頻率並不高，但 Surface Slim Pen 讓我找回了當年在課堂上抄抄寫寫的感覺。

不過要注意的是，新款鍵盤蓋是 Surface Pro X 的專屬設計，其他機型並不適用。而 Surface Slim Pen 則可以在其他 Surface 設備上使用。

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+ 4 + 3 + 2

接口

在評測 Surface Pro 6 時候，我們對這台設備的評價是：「萬事俱備，只欠 Type-C」，這次 Surface Pro X 砍掉了 USB-A 接口，直接配置了兩個 USB-C 接口。雖然我認為現在的筆記本還有得有個 USB-A 接口比較好，但是念在 Surface Pro X 的厚度，這單車我們要不了。

近年來 USB-C 大有一統天下之勢，無論是外接顯示器、高速硬盤、外置顯卡和相機等，還是為其他設備充電，優勢都是顯而易見的。

擁有兩個 USB-C 的 Surface Pro X ，擴展性也得到了顯著提升。這帶來的生產力的飛躍和背包重量的減負，USB-C 的高可擴展性，既能省去一些配件的負擔，還能組合出「準電腦」級的配置。

所以，買了 Surface Pro X，周邊產品也可以升級一番了。

Surface Pro X 用的還是磁力自吸電源接口，一靠，一吸，那一聲清脆的 「啪」，引起極度舒適，這也是如今為數不多仍然保留磁吸充電口的筆記本了。

當然，如果你覺得用設備原配充電器略顯笨重，完全可以帶着支持 65W PD 充電協議的充電器，通過另外兩個 USB-C 接口充電，速度和磁吸接口是一樣的。

Surface Pro X 用的還是磁力自吸電源接口（AppSo授權使用）

如果說砍掉 USB-A 接口是出於輕薄考慮，那麼一個可能讓人不太習慣的細節是，Surface Pro X 也砍掉了 3.5 mm 耳機接口。沒辦法，筆記本電腦也走出了這一步，乖乖買藍牙耳機吧。

多嘴說一句，別看 Surface Pro X 這麼輕薄，揚聲器效果還挺不錯的，清脆洪亮，都說萬元以下聽個響，反正 Surface Pro X 的響在輕薄本裏算中上了。

好拆

另外，Surface Pro X 的固態硬盤（ SSD）也可以自行拆卸更換，支持從 128GB 擴容到 512GB， SSD 下方就是 SIM 卡的卡槽，這對於一直以「難修復」着稱的 Surface 來說並不常見。

Surface Pro X 的固態硬盤（ SSD）也可以自行拆卸更換（AppSo授權使用）

iFixit 破天荒地給 Surface Pro X 打出了 6 分（10 分制）的可修復評分。這是什麼概念？Surface Pro 系列前面六代的分數加起來，才有 Surface Pro X 這麼高（分數越低表示越難修復），而隔壁的 iPad 全系則是堅挺的 2 -3 分。

（iFixit圖片）

這樣的易拆卸體現了 Surface Pro X 的靈活性，而靈活機動，正是這款設備最大的特點。

日常辦公體驗

對於世界現代設計影響深遠的包浩斯風格中，有一條被奉為標準的設計原則：設計的目的是人而不是產品。所有的設計，最終都是為了滿足人的需求。因此衡量一款產品好不好用，還是要在日常的使用中找到答案。

由於 Surface Pro X 採用了 ARM 架構的處理器，不支持絕大部分 64 位的桌面應用，主要通過模擬 X86 環境運行 32 位程序或 UWP 應用，軟件的兼容性和運行效率恐怕是很多用戶對這台設備最大的顧慮。

Surface Pro X（AppSo授權使用）

而我的日常辦公場景大概是這樣的：

1. 在 Chrome 上打開十多個標籤頁尋找選題素材，並在線編輯文章； 2. 打開網易雲音樂作為我的工作背景聲； 3. 通過微信和企業微信與同事進行協作； 4. 用 Zoom 、騰訊會議件進行線上會議和遠程採訪； 5. 用潑辣修圖給文章配圖修改尺寸和添加水印； 6. 時不時需要用到 Office 三件套編輯資料。

從這兩週的體驗來看，上述提到的這些應用，在 Surface Pro X 上同時運行時基本能做到流暢不卡頓，即便是「內存殺手」 Chrome 的網頁也不會出現未響應的現象。

對於我這樣以碼字為生的文字工作者來說，打字的體驗是不能將就的。Surface Pro X 的鍵盤的穩定感和鍵程固然無法和機械鍵盤相提並論，但在旅途中寫稿時 ，掏出這樣一台設備顯然更加輕鬆。

Surface Pro X鍵盤的穩定感和鍵程固然無法和機械鍵盤相提並論，但在旅途中寫稿時 ，掏出這樣一台設備顯然更加輕鬆（AppSo授權使用）

不過跟很多二合一設備一樣，由於重量主要集中在平板部分，導致頭重腳輕， 如果將 Surface Pro X 放在大腿上碼字，感覺還是有點吃力，不如傳統筆記本穩固。

值得一提的是 Surface Pro X 鍵盤套的觸控板，這是我轉向 macOS 後，第一台讓我可以拋棄鼠標的筆記本電腦，這對於經常出差辦公的我來說十分重要。

Surface Pro X放在大腿上碼字，感覺還是有點吃力（AppSo授權使用）

而 Surface Pro X 支持的的 4G LTE 連接，一開始我覺得是沒有必要的，畢竟連接 WiFi 和熱點已經非常方便。但當我在外辦公臨時接到一個需求時，那種一打開電腦就在線的體驗，我也只能說一聲「真香」。

除了像我一樣需要在外趕稿的媒體人，不少新媒體運營者常常也遇到很多隨機性強的密集輕辦公需求，比如綁定公眾號管理員和開通白名單，但只是為了這些需求帶着筆記本出門，則過於沉重了，因此不少人都需要 Surface Pro X 這樣的「第二台電腦」。

Surface Pro X（AppSo授權使用）

這正是微軟對 Surface Pro X 的定位：「推動外出生產力」。既然是主打移動辦公，續航能力就顯得尤為重要了。官方給出的最長續航是 13.5 小時，我們都知道那是實驗室數據。

在實測中，在屏幕亮度 50%、二檔模式（一檔續航最強，四檔性能最強）， 連接 WiFi ，打開微信和企業微信，同時用 Chrome 打開 18 個標籤頁，在線編輯文檔，一小時消耗的電量約為 13%。

Surface Pro X（AppSo授權使用）

也就是說，在網頁瀏覽和文字編輯為主中強度辦公下，可以支持 7-8小時的使用，基本能夠覆蓋全天候的輕辦公場景。

如果只是用平板看電影，我用 Chrome 打開 Bilibili 播放一部 1080P 的電影，一小時耗電 15% 左右，連續看三四部電影也不成問題。

Surface Pro X（AppSo授權使用）

Surface Pro X 也配備了 65W 的快充，官方數據是 1 小時可以充電 80%，實測基本可以達到這個水平。如果在上述中強度辦公中同時充電，一小時則可以充電 68%。

此外 Windows Hello 人臉識別登錄依舊如絲般順滑，體驗過這樣一氣呵成的順暢登錄，有種使用手機 3D 結構光解鎖手機的感覺。

Windows Hello 人臉識別登錄依舊如絲般順滑（AppSo授權使用）

當我在評測完畢，再次切換回自己的電腦前時，打開需要輸入密碼的登錄界面時呆了幾秒，彷彿那個拿着 Game Boy Color ，卻把它當成觸控屏戳的小女孩。

微軟和高通打造的 ARM 處理器，有多少生產力？

我知道，如果不看跑分數據，對於採用 ARM 處理器的 Surface Pro X，你可能始終會有些疑慮。畢竟這已經不是第一次推出 ARM 處理器的 Surface 設備，而當年推出的 Surface RT 與 Surface 2，無一例外都成了「前車之鑑」。

但跟過去兩次不一樣的是，這次 Surface Pro X，運行的不是 Windows RT 這樣的殘缺版系統，而是完整的 Windows 10 系統，這對於基於 ARM 架構的處理器，也是更大的挑戰。

（AppSo授權使用）

在 GeekBench 4 的跑分測試中， Surface Pro X 在 ARM 環境中單核得分為 3395 ，多核得分為 10305，這個水平大概和搭載 AMD Ryzen 處理器的 15 吋 Surface Laptop 3 相當。而 Adreno 685 GPU 的性能也超過了 Intel 10 代 Core。

微軟表示，Surface Pro X 每瓦的性能是Surface Pro 6 的 3 倍，如果允許 ARM 原始程序， Pro X 的表現其實還有所提升。問題就在於，目前 ARM 應用的生態尚未成熟。比如在跑分測試中，兼容性問題就暴露得比較明顯。不少跑分軟件都不兼容，可能會在安裝和測試過程中報錯，類似的情況在其他一些應用中也時有出現。

這對於定位為生產力工具的 Surface Pro 系列來說，很多人可能無法接受。不過在我們談論生產力的時候，首先需要定義什麼是生產力。正如Ifanr在之前的文章指出的，生產力不應該由設備去決定，而是取決於你的需求。換言之，每個人的生產力需求可能都不一樣。

（AppSo授權使用）

我們經常看到有很多設計師和畫家用平板創作出各種精美的畫像，前兩年一期《紐約客》封面就是用 iPad 繪製的。可是，就算給我再好的機器，我也畫不出來，更重要的是，我並不需要。對於我來說，這就是過剩的生產力。

我所需要的，要一台能夠出差時輕薄便攜，而且在網頁瀏覽、文字編輯和在線協作等方面不拖後腿的設備，甚至連 Photoshop 也不需要 ，很多時候美圖秀秀或者潑辣修圖就已經足夠。

Surface Pro X（AppSo授權使用）

性能和輕薄不能兼得，當 Surface Pro X 用低功耗的 ARM 處理來換取日常使用的機動性，它所提供的生產力，就是為了滿足我這樣對移動辦公有需求的用戶。

相反，如果你是需要處理大量 4K 視頻素材的視頻剪輯師，是需要精修各種平面圖的攝影師和設計師，那當然需要性能更加強大的設備。

值得買嗎？

對於是否值得購買的問題， 拋開 Windows 和蘋果陣營的站隊，買 Surface 還是 Mac，買傳統筆記本還是二合一設備，永遠是爭論不休，但沒有結果的問題。

Surface Pro X（AppSo授權使用）

如果主要用於移動辦公，目前桌面系統的體驗還是更勝一籌。作為運行完整 Windows 10 的 Surface Pro X，比起 MacBook Air ，優勢也一目瞭然：

史上最薄的 Surface+窄邊框，觀感和手感更加舒適 新的鍵盤設計，觸控筆更不易丟失 支持 4G LTE 連接，開機即在線 可以自行更換升級 SSD Windows Hello 人臉識別帶來的「無摩擦」體驗

但如果放在其他辦公場景， Surface Pro X 劣勢也可能被進一步放大：

ARM 處理器對於性能和兼容性的限制，大型 64 位應用基本不可用 砍掉了耳機插孔

作為二合一設備中的代表， Surface 的價格一樣是標杆級別的。Surface Pro X 起步 7988 元，頂配 14988 元的價格，值不值得買？到底還是看你的使用場景。

像是出差頻繁的商務人士和媒體工作者，以使用 Office、瀏覽器等輕度應用為主，輕薄的 Surface Pro X 不失為腰椎友好之選。

但如果你主要的使用場景還是在辦公室，就要考慮你移動辦公的頻率和強度，是否需要匹配一台這樣價位的設備了。

Surface Pro X（AppSo授權使用）

不可否認，ARM 處理器一定程度上限制了 Surface Pro X 的生產力，但有消息稱微軟將在今年推出 Adobe 等原生支持 ARM 64 的大型生產力應用。在微軟和高通兩位大佬的支持下，這個生態未來也會越來越好。

所以，於我和很多人而言，Surface Pro X 其實很適合做用戶的第二款 Windows 設備，尤其是用戶已經有了一款 Surface Book 2 或者 Surface Studio 了，那麼 Surface Pro X 的到來，就恰好填補了 Surface Go 和 Surface Laptop 3（Surface Pro 7）之間的空白。

更何況，它真的很像平板，沒事帶個平板出門，不會顯得很社畜吧？

（本文配圖由梁夢麟拍攝）

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：Surface Pro X 評測：中看又中用，這就是我的第二台 Windows 設備】