魅族17 Pro挑戰iPhone、小米10 Pro攝影評測　價格低不代表質素差

提到手機的拍照，自然少不了魅族、小米、Apple三大廠商的比拼，從這三家最新旗艦機型的配置中也可以看出，它們在拍照領域有著自己獨特的見解。

魅族17系列影像模組的中間圓環是魅族經典式環形閃光燈，並且還集成了TOF鏡頭，剩下的才是專業的四攝組合，其具體規格如下：廣角：6400萬Sony IMX686，ƒ/1.8 ；長焦：800萬OV08A10，ƒ/2.4；超廣角：3200萬 Sony IMX362，ƒ/2.2；3D深感鏡頭：300萬Samsung S5K33D，ƒ/1.4。

iPhone 11 Pro Max機身則設計了三顆後置鏡頭，這三顆後置鏡頭的組合為1200萬像素+1200萬像素+1200萬像素組合。

小米10 Pro採用了一億像素主攝+1200萬人像+2000萬超廣角+800萬長焦的四攝組合，和Samsung S20 Ultra同時成為了一億像素的代表。可以說這三款旗艦手機的配置都足夠厲害。

本次拍照對比，就選擇了這三款機型，一同看下實際的拍攝樣版。

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1. 超廣角模式魅族17 Pro更加寬闊蘋果色彩亮眼

首先測試一超廣角模式，三款機型都具備此功能。這裡魅族17 Pro的超廣角像素最高，為3200萬，小米10 Pro緊跟其次，為2000萬像素超廣角，iPhone 11 Pro Max則為1200萬。

從實際的拍攝樣張來看，魅族17 Pro比較偏向寫實派，拍出的畫面較為真實，並且超廣角的度數更高，因此拍出的畫面更加震撼，場景更寬廣；iPhone 11 Pro Max的色彩調教的更加鮮豔，觀感上更討好眼球；而小米10 Pro則是介於兩者之間，色彩和解析力都表現的還不錯。

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放大之後觀察解析力，發現小米和魅族均保持在同一水平線上，並沒有太明顯的差距，而iPhone 11 Pro Max明顯要弱一些，但是它的藍天更加純淨，而魅族和小米的線條感刻畫的更有質感。

2. 微距模式下魅族17 Pro層次感表現突出

微距模式下，無論是從清晰度還是從畫面的立體感來說，魅族17 Pro的表現要明顯優於其他兩款，中間花蕊的成像更加清楚，層次感也更好。儘管小米10 Pro的精細度達到了旗艦機的標準，但是整體的色溫有些偏暖，以至於造成原本白淨的花瓣，有些偏黃。

而iPhone 11 Pro Max由於自身拍照硬件並不高，清晰度顯然有些落後，因此花朵中間的花蕊部分有些糊。但不得不承認，在色彩表現上，Apple要更加鮮豔，整體亮度也更高。

3. 逆光環境拍攝三款機型均表現優異

接下來是逆光環境拍攝。眾所周知，逆光拍攝對於相機來說是件十分苛刻的事，因為逆光形成光暈和耀斑不僅不會在畫面上成像，而且還會在鏡內形成亂反射，從而降低畫質。

從實拍樣版來看，iPhone 11 Pro Max畫面中出現了明顯的光束，應該是逆光的鏡頭反射所導致的，當然這點對於很多相機來說，都是無法避免的。從畫面的品質來看，魅族17 Pro成像更加立體，銳利度更高，畫面相對更清晰；小米10 Pro的細節把控也比較精準；iPhone 11 Pro Max的解析力也保持在旗艦機的標準，差異在於白平衡有些泛白。

4. 長焦鏡頭小米10 Pro最高50倍有優勢

長焦拍攝方面，小米10 Pro最高支持50倍變焦，因此覆蓋的焦段更廣。魅族17 Pro最高支持8倍的變焦模式，而iPhone 11 Pro Max則為10倍。為了使樣版對比同一，我們將三款機型全部調整到8倍變焦進行拍攝。

從上圖可以看到，iPhone 11 Pro Max的畫面有些模糊，塔樓的棱角邊緣明顯出現了模糊的現象；小米10 Pro的細節把控依舊比較到位，只不過白平衡有些偏黃；在整體的塗抹感控制方面，魅族17 Pro控制的更好，細節把控的也比較出色。

5. 色彩：到了魅族17 Pro嶄露頭角的時刻

色彩方面，不得不承認，魅族​​17 Pro的多幀合成能夠較好地完成高光壓制與暗部提亮，並且在色彩還原方面，也有更好的視覺效果。

這張照片可以明顯看出，魅族17 Pro的噪點更低，畫面更加清晰；可能是離被攝物體太近的原因，iPhone 11 Pro Max在對焦方面出現了一些問題，拍攝的人偶有些發虛；小米10 Pro清晰度沒有魅族17 Pro那麼高，並且畫面有些泛白。

這一組樣版，魅族17 Pro的表現會比室內的要再突出一點。色彩更濃郁鮮明，藝術感俱佳；小米10 Pro依舊出現了白平衡泛白的現象；Apple的成像則是比較接近魅族，在解析力和色彩還原方面都比較精準。

這一組樣版的解析力排序是依次的，最上方的魅族17 Pro細節刻畫的足夠清晰；小米10 Pro也是可圈可點，只是色溫方面有些偏冷；而iPhone 11 Pro Max的飽和度有些偏低，畫面整體有些偏白。

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寫到最後

總的來說，三款旗艦手機在拍照方面各有勝負，如果拋開硬件像素的條件，很難從三者中分別。簡單的說，三款手機的成像都具有自己的特點。

比如說，iPhone的成像更加均衡，儘管在某些場景下，白平衡有些偏差，但不得不承認它的細節把控的比較到位。

魅族17 Pro的表現更加討喜、拍攝表現更加穩妥，屬於那種「隨手拍」也能拍出電影感的「傻瓜相機」。得益於良好的相機調教，拍攝出來的照片無論是精細度還是色彩還原度方面都要更加激進，觀感更討好眼球。

小米10 Pro的風格也比較出色，用上像素更高的傳感器，細節表現和亮度把控都不會差，儘管個別場景會出現偏色的狀況，但是大多場景下，小米10 Pro的成像質量能夠算得上2020年的佳作。

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