魅族17 Pro挑戰iPhone、小米10 Pro攝影評測　價格低不代表質素差

提到手機的拍照，自然少不了魅族、小米、Apple三大廠商的比拼，從這三家最新旗艦機型的配置中也可以看出，它們在拍照領域有著自己獨特的見解。
魅族17系列影像模組的中間圓環是魅族經典式環形閃光燈，並且還集成了TOF鏡頭，剩下的才是專業的四攝組合，其具體規格如下：廣角：6400萬Sony IMX686，ƒ/1.8 ；長焦：800萬OV08A10，ƒ/2.4；超廣角：3200萬 Sony IMX362，ƒ/2.2；3D深感鏡頭：300萬Samsung S5K33D，ƒ/1.4。
iPhone 11 Pro Max機身則設計了三顆後置鏡頭，這三顆後置鏡頭的組合為1200萬像素+1200萬像素+1200萬像素組合。
小米10 Pro採用了一億像素主攝+1200萬人像+2000萬超廣角+800萬長焦的四攝組合，和Samsung S20 Ultra同時成為了一億像素的代表。可以說這三款旗艦手機的配置都足夠厲害。
本次拍照對比，就選擇了這三款機型，一同看下實際的拍攝樣版。
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1. 超廣角模式魅族17 Pro更加寬闊蘋果色彩亮眼
首先測試一超廣角模式，三款機型都具備此功能。這裡魅族17 Pro的超廣角像素最高，為3200萬，小米10 Pro緊跟其次，為2000萬像素超廣角，iPhone 11 Pro Max則為1200萬。
從實際的拍攝樣張來看，魅族17 Pro比較偏向寫實派，拍出的畫面較為真實，並且超廣角的度數更高，因此拍出的畫面更加震撼，場景更寬廣；iPhone 11 Pro Max的色彩調教的更加鮮豔，觀感上更討好眼球；而小米10 Pro則是介於兩者之間，色彩和解析力都表現的還不錯。
放大之後觀察解析力，發現小米和魅族均保持在同一水平線上，並沒有太明顯的差距，而iPhone 11 Pro Max明顯要弱一些，但是它的藍天更加純淨，而魅族和小米的線條感刻畫的更有質感。
2. 微距模式下魅族17 Pro層次感表現突出
微距模式下，無論是從清晰度還是從畫面的立體感來說，魅族17 Pro的表現要明顯優於其他兩款，中間花蕊的成像更加清楚，層次感也更好。儘管小米10 Pro的精細度達到了旗艦機的標準，但是整體的色溫有些偏暖，以至於造成原本白淨的花瓣，有些偏黃。
而iPhone 11 Pro Max由於自身拍照硬件並不高，清晰度顯然有些落後，因此花朵中間的花蕊部分有些糊。但不得不承認，在色彩表現上，Apple要更加鮮豔，整體亮度也更高。
3. 逆光環境拍攝三款機型均表現優異
接下來是逆光環境拍攝。眾所周知，逆光拍攝對於相機來說是件十分苛刻的事，因為逆光形成光暈和耀斑不僅不會在畫面上成像，而且還會在鏡內形成亂反射，從而降低畫質。
從實拍樣版來看，iPhone 11 Pro Max畫面中出現了明顯的光束，應該是逆光的鏡頭反射所導致的，當然這點對於很多相機來說，都是無法避免的。從畫面的品質來看，魅族17 Pro成像更加立體，銳利度更高，畫面相對更清晰；小米10 Pro的細節把控也比較精準；iPhone 11 Pro Max的解析力也保持在旗艦機的標準，差異在於白平衡有些泛白。
4. 長焦鏡頭小米10 Pro最高50倍有優勢
長焦拍攝方面，小米10 Pro最高支持50倍變焦，因此覆蓋的焦段更廣。魅族17 Pro最高支持8倍的變焦模式，而iPhone 11 Pro Max則為10倍。為了使樣版對比同一，我們將三款機型全部調整到8倍變焦進行拍攝。
從上圖可以看到，iPhone 11 Pro Max的畫面有些模糊，塔樓的棱角邊緣明顯出現了模糊的現象；小米10 Pro的細節把控依舊比較到位，只不過白平衡有些偏黃；在整體的塗抹感控制方面，魅族17 Pro控制的更好，細節把控的也比較出色。
5. 色彩：到了魅族17 Pro嶄露頭角的時刻
色彩方面，不得不承認，魅族17 Pro的多幀合成能夠較好地完成高光壓制與暗部提亮，並且在色彩還原方面，也有更好的視覺效果。
這張照片可以明顯看出，魅族17 Pro的噪點更低，畫面更加清晰；可能是離被攝物體太近的原因，iPhone 11 Pro Max在對焦方面出現了一些問題，拍攝的人偶有些發虛；小米10 Pro清晰度沒有魅族17 Pro那麼高，並且畫面有些泛白。
這一組樣版，魅族17 Pro的表現會比室內的要再突出一點。色彩更濃郁鮮明，藝術感俱佳；小米10 Pro依舊出現了白平衡泛白的現象；Apple的成像則是比較接近魅族，在解析力和色彩還原方面都比較精準。
這一組樣版的解析力排序是依次的，最上方的魅族17 Pro細節刻畫的足夠清晰；小米10 Pro也是可圈可點，只是色溫方面有些偏冷；而iPhone 11 Pro Max的飽和度有些偏低，畫面整體有些偏白。
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寫到最後
總的來說，三款旗艦手機在拍照方面各有勝負，如果拋開硬件像素的條件，很難從三者中分別。簡單的說，三款手機的成像都具有自己的特點。
比如說，iPhone的成像更加均衡，儘管在某些場景下，白平衡有些偏差，但不得不承認它的細節把控的比較到位。
魅族17 Pro的表現更加討喜、拍攝表現更加穩妥，屬於那種「隨手拍」也能拍出電影感的「傻瓜相機」。得益於良好的相機調教，拍攝出來的照片無論是精細度還是色彩還原度方面都要更加激進，觀感更討好眼球。
小米10 Pro的風格也比較出色，用上像素更高的傳感器，細節表現和亮度把控都不會差，儘管個別場景會出現偏色的狀況，但是大多場景下，小米10 Pro的成像質量能夠算得上2020年的佳作。
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