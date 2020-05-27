口罩供應│中科諾翹Lockill口罩抽籤5.30截止　登記流程及須知一覽

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【中科諾翹Lockill口罩】中科工程的港產諾翹Lockill口罩現正開放第二輪登記抽籤，有成人3層口罩、兒童3層口罩和FaceOff可重用面罩。

（中科）

今次中科諾翹Lockill口罩登記抽籤至周六（5月30日）晚上11時截止，其中成人和兒童3層口罩118元50個，FaceOff可重用面罩則每個118元。

↓↓↓ 口罩規格如下 ↓↓↓

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每個登記可選擇購買成人或小童三層口罩，FaceOff面罩則須購買其中一款3層口罩, 才可以一併購買，每次登記最多可以購買5個FaceOff面罩。

↓↓↓ 登記及換購流程 ↓↓↓

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中科表示，產品預購結束後將不接受取消或修改訂單，也無法因個人原因而提出產品交換、退款或退貨。不過，如產品未能在2020年6月25日前送貨，可以選擇退款或繼續等待；如選擇前者，會把已收取的預訂金額全數於7月2日或以前退回付款帳戶。

購買連結及更多詳情：按此

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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