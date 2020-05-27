Steam 中國測試版曝光大量限制　連會員頭像都冇選擇自由？

Steam 成功打入中國市埸，不過礙於中國對遊戲的管制嚴格，Steam 中國版一直都未推出市面。近日，外媒取得了中國版 Steam 的 alpha 測試，發現和一般使用的國際版 Steam 有數個明顯的差別，極具中國特色的中國版 Steam，對玩家加上了多重的限制。

「健康遊戲忠告」

外媒測試中國版 Steam 時，發現每次開啟遊戲都會出現「健康遊戲忠告」，根據系統語言，提供中﹑英兩個版本。忠告會在遊戲中維持 5 秒，主要是提醒中國玩家要節制遊玩時間，以及抵制不良遊戲，效果則似是香煙包裝上的健康忠告。

（win.gg 圖片）

限制會員資料

要遊玩 Steam 上的遊戲，就要先成為 Steam 會員，而 Steam 上的社團系統也成功連繫到各個玩家的交流。但中國版的 Steam 就限制了會員的會員資料設定，現時所有會員的 ID 都並非自行更改的名字，而是一組序號。同時，會員頭像也不能選擇，全由「？」代替。不過，目前未知是 alpha 版才有的簡易設計，還是正式版中也要透過中國審批才能更改被允許的 ID 和頭像。

未成年管制

中國由上年開始，一直強調對未成年玩家的遊玩限制，如每日遊玩時間和課金金額，而熱門手機遊戲《王者榮耀》﹑《第五人格》也先後公告了有關政策，未成年玩家每日只能遊玩 1.5 小時。外媒在 alpha 版中，曾嘗試在中國時間 5:00 am 遊玩《CS：GO》，但出現警告提示，指出在 10:00 pm 至 8:00 am 期間不能遊玩，更建議「休息一下」。

種種跡象顯示，Steam 為打入中國市埸，更改了不少政策來配合中國的規定。雖中國版 Steam 將完全和國際版分開，不過考慮到目前的環境，只能希望不會帶落香港市埸。

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資料來源：win.gg