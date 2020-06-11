NASA公開火星最大衛星新圖　6張圖揭「火衛一」神秘特點

【NASA美國太空總署 火星圖片】繼公開有史以來最清晰火星地貌全景照後，NASA（美國太空總署）近日捕捉到火星（Mars）奇異衛星 ── 火衛一（Phobos）的全新紅外線圖像，揭開新秘面紗。

火星目前已知有2顆衛星，分別是「火衛一（Phobos）」和「火衛二（Deimos）」，而火衛一是距離火星較近且較大的一顆，直徑有16英里（約26公里）。

火衛一頗為獨特，它不是冰球（frozen ball），也不像土星和木星一些衛星般被有毒碳氫化合物覆蓋，科學家一直對它感興趣。今次NASA火星探測器「奧德賽（Odyssey）」捕捉到火衛一新圖像，有助解開它的新秘面紗。

↓↓↓ 火衛一最新圖像 ↓↓↓

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從熱能分布圖看到，火衛一時而籠罩在陰影中，時而被陽光完全照亮。把這些圖像與過去圖像比較，相信有助科學家了解火衛一組成。

NASA公開火星史上最清地貌全景照 18億像素荒涼地表清晰可見

NASA之前亦公開了有史以來最清晰的火星地貌全景照，火星上荒涼的隕石坑邊緣和充滿車軌的岩石地面都清晰可見。

↓↓↓ 點圖放大看有史以來最為清晰的火星地貌全景照 ↓↓↓

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資料來源：NASA