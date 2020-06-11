NASA公開火星最大衛星新圖　6張圖揭「火衛一」神秘特點

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【NASA美國太空總署 火星圖片】繼公開有史以來最清晰火星地貌全景照後，NASA（美國太空總署）近日捕捉到火星（Mars）奇異衛星 ── 火衛一（Phobos）的全新紅外線圖像，揭開新秘面紗。

火星目前已知有2顆衛星，分別是「火衛一（Phobos）」和「火衛二（Deimos）」，而火衛一是距離火星較近且較大的一顆，直徑有16英里（約26公里）。

火衛一頗為獨特，它不是冰球（frozen ball），也不像土星和木星一些衛星般被有毒碳氫化合物覆蓋，科學家一直對它感興趣。今次NASA火星探測器「奧德賽（Odyssey）」捕捉到火衛一新圖像，有助解開它的新秘面紗。

↓↓↓　火衛一最新圖像　↓↓↓

+7
+6
+5

從熱能分布圖看到，火衛一時而籠罩在陰影中，時而被陽光完全照亮。把這些圖像與過去圖像比較，相信有助科學家了解火衛一組成。

NASA公開火星史上最清地貌全景照　18億像素荒涼地表清晰可見

NASA之前亦公開了有史以來最清晰的火星地貌全景照，火星上荒涼的隕石坑邊緣和充滿車軌的岩石地面都清晰可見。

↓↓↓ 點圖放大看有史以來最為清晰的火星地貌全景照 ↓↓↓

+17
+16
+15

資料來源：NASA

NASA真普選「最佳地球照片」！32張靚相冰川極光都有　冠軍竟是…
【超靚相】NASA推「生日宇宙」活動　教你一鍵check生日有咩星象
NASA 太空人上太空發現 GoPro 無 SD 記憶卡　最後原來係咁解決
颱風周日到？天文台：5成機會直吹香港　教你睇颱風強度、力場
Youtube免費無廣告秘技！新發現只要加一個符號 即能直接看片
Amazon意外曝光PS5售價　貴PS4近2倍 ！比傳聞更貴！
PS5外形及最完整UI介面曝光？超似PS3　特別細節、功能一文看清
政府派錢│攞足2萬！盤點21間銀行、虛擬銀行優惠　邊間最著數？
政府派錢1萬│現金發放計劃9大重點及5伏位　搞錯隨時無得申請？
日本文具選2020冠軍產品超過癮　高科技翻譯棍自拍印刷機也敗北？
動物之森｜60款夏季素材！貝殼彩磚水紋地板、希臘風建築及沙灘畫
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。