中國首條空軌倒吊列車動工　武漢集團研發　時速80公里空中行駛

【倒吊列車】中國全國第一條「空軌（懸掛式單軌列車）」商業營運線「湖北恩施青雲崖旅遊觀光線」項目正式開工，預計明年5月掛車，之後試運行。

（湖北日報）

「空軌」是懸掛式單軌列車，即軌道在列車上方，由鋼鐵或水泥立柱支撐在空中，列車則在空中移動。新華社報道，懸掛式單軌列車優勢在於佔地少、視野開闊、建設周期短且編組靈活。

↓↓↓ 中國製懸掛式單軌列車試行情況 ↓↓↓

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「湖北恩施青雲崖旅遊觀光線」項目是青雲崖度假區內重要設施，連接了度假區內主要出入口、特色旅遊景點。線路全長2.1公里，設車站3座，列車有2卡，可載170人，最高時速80公里。

項目由總部設在武漢的中鐵科工集團有限公司承接，總投資近6億元人民幣，預計明年5月掛車，隨後投入試運行。

其實懸掛式單軌列車在德國、日本等國家都有應用，今次中國的懸掛式單軌列車，會有什麼新特色呢，大家可對比一下。

↓↓↓ 日本製懸掛式單軌列車 ↓↓↓

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不過中鐵科工集團總經理林承朝強調，公司通過兩年研發，形成了「具有自主智慧財產權的懸掛式軌道交通系統成套技術」，已申請專利40項。

資料來源：新華網