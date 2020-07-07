2020年6月，Microsoft正式在中國市場開始銷售Surface Book 3。作為Surface家族的旗艦筆記本產品，Surface Book 3起價為12,388元，是名副其實的高端產品。但是在高價位上，Surface Book 3也提供了幾乎沒有競爭對手的形態變化能力、高水準設計和造工以及高性能配置。在討論它是不是一個好產品之前，我們先回顧一下Surface家族的歷史，或許能更好地理解這款最新一代的產品。

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PC新形態的探索

微軟在2012年10月發布了第一代Surface電腦，這個一向與PC廠商合作的操作系統巨頭當年切入PC硬件市場可是引起了相當大的波瀾。如今8年時間過去，Surface已經成為微軟公司一個成功的生意，站穩了腳。

但我不認為Surface是傳統PC的對手，它並沒有在市場份額上顯著侵蝕原來的PC品牌，而是在電腦形態、功能和創新層面，做出了深遠的影響。現在回頭看，2010年代正是智能手機全面起步的時期，微軟已經察覺到移動設備對傳統PC的挑戰，迫切希望PC產品能夠有所突破。看到傳統PC因為低利潤無力創新的實際情況，這個軟件公司只好自己捲起袖子下場，親自嘗試PC的新形態，換句話說——我給你們打個樣。

微軟Surface電腦全家福：支持觸控的優秀屏幕是它們的共同基因（Microsoft）

Surface家族共有的特點是觸控屏，這也是Windows10核心的新功能之一，顯然微軟認為手指觸控是PC交互的重要方向。然而在PC十幾吋屏幕的尺度，觸控操作相比手機需要更複雜的結構設計，微軟在不同尺寸、結構的產品上進行了多種嘗試。傳統筆記本加觸控屏是Surface Laptop，Surface Pro/Surface Go是平板+輕薄鍵盤形態，Surface Book是可拆卸平板+鍵盤底座，還有桌面觸控一體機Surface Studio以及商用觸控大屏Surface Hub。

行業普遍認為，相比智能手機/平板電腦的內容消費應用，PC的優勢在於內容創造，所以手指觸控並不是核心需求，我們可以看到在今天市面上大多數PC仍然不配備觸控屏和手寫筆。但是，除了寫文檔、看網頁和打遊戲，PC的應用還有非常廣泛的空間：攝影師、藝術工作者、大學生、特定商業領域，都需要性能強大而且超越鍵盤鼠標交互的計算設備，這是Surface產品探索的領域。

既然不是面向最主流應用，那麼Surface的銷量就不是最大的。而微軟以行業最高標準對Surface系列進行研發和製造，所以也很難讓它們成為價格親民或者說高性價比的產品。更關注性價比的用戶，會在傳統PC巨頭那裡找到對應的產品，Surface服務的應該是除了價錢，還在意產品特定功能、設計和品質感的人群。

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外觀

第三代Surface Book 3是繼2017年10月之後，經過近3年才進行的更新。作為創新形態的筆記本產品，Surface Book至今還沒有值得認真對待的對手：高性能平板電腦+GPU鍵盤底座，可以讓它實現多種形態，一個產品同時滿足平板和筆記本電腦的應用需求，而且能提供不錯的GPU計算能力。

第三代Surface Book在外觀上基本沒有變化，代表這個設計形態已經成熟穩定（Microsoft）

相比二代產品，Surface Book外觀基本沒有變化。這說明在基本形態上，Surface Book已經成熟​​，不需要大的改進。業內有個慣例，新產品等三代以後再買就沒問題，對Surface Book來說，我認為是靠譜的。

13吋屏幕的Surface Book 3合體形態重量約為1.6Kg（i7處理器），隨身攜帶可以接受。15吋型號重量約1.9Kg，但相信需要這個尺寸筆記本的用戶，大多對重量已經不敏感了。

Surface Book 3設計簡潔，做工精密（中關村在線授權使用）

在造工層面，Surface Book 3是當前PC產品的頂級水平。它的底座背殼縫隙極小，螺絲釘都被隱藏在腳墊下面，整體感很強。平板部分側邊有完整的一圈通氣孔，加工精密細緻。鉸鏈部分開合力度正合適，不會因為開蓋讓底座滑動，也能讓屏幕在外力晃動時保持穩定。雖然消費電子產品不能與傳統奢侈品相提並論，但Surface Book在加工工藝和外觀設計上，還是能讓你感受到機械手錶的精密感，似乎花的錢也有些物有所值了。

在平板部分，除了與底座連接的專用接口，只有電源和音量開關，以及一個3.5mm標準耳機接口。使用鍵盤上的專用按鍵或者軟件都可以從底座上彈出平板組件。因為手邊沒有上一代產品做比較，但個人感覺Surface Book 3的平板組件彈出速度更快了，從按下按鈕到可以拿起平板只有大約一秒的時間，等待感已經不明顯。

Surface Book 3機身左側是兩個USB-A接口和一個SD卡讀卡器（中關村在線授權使用）

因為只需要內置電池和GPU模塊，所以Surface Book 3底座上的接口比較充足，在左側有兩個USB-A和一個全尺寸SD卡接口，右側是電源和USC-C接口。SD卡插槽顯然是為攝影師準備的，這是Surface Book重要的用戶群。微軟已經發出過關於為什麼不支持Thunderbolt接口的聲明，是因為Thunderbolt接口存在安全性隱患。但沒有Thunderbolt接口也不是大問題，3個USB接口都是3.1 Gen2版本的，支持最高10Gbps數據傳輸。

SurfaceDock為Surface家族產品提供了強大的擴展能力（Microsoft）

在接口方面，微軟還是​​持比較開放的心態，不像蘋果那樣恨不得把產品做成一個密封金屬塊，迫不得已加個接口也盡量弄成專用的。微軟還提供了專用的SurfaceDock，可以實現更強大的擴展能力。

配置和性能

2020年發布的Surface產品，自然要搭載intel第10代Core處理器，Surface Book提供intel i5-1035G7和i7-1065G7兩種四核處理器配置。因為CPU位置與屏幕在一起，散熱空間天然受限，所以不能搭載功耗更高的標準電壓產品，與高性能筆記本電腦相比還有差距。但是如果你要的是可以手持的平板產品，Surface Book 3應該是最強的，如微軟官網宣傳的「性能巨匠」倒也不是誇張的廣告詞。

2020年發布的Surface產品，自然要搭載intel第10代酷睿處理器，Surface Book提供inteli5-1035G7和i7-1065G7兩種四核處理器配置。（中關村在線授權使用）

Surface Book 3的i5型號只提供了集成的intel Iris plus顯卡，i7型號有Nvidia GTX 1650（4GB）和GTX1660Ti（6GB）兩種型號可選，均為Max-Q規格。GTX1650是性能和功耗相對平衡的選擇，常規3D遊戲應該能滿足要求，GTX1660 Ti性能則更好。但對Surface Book這款產品來說，其定位並不是遊戲平台，強勁的顯卡是為視頻渲染、圖像處理或CAD運算準備的。

獨立顯示卡模塊在鍵盤底座上，平板模式下無法使用，想要在7毫米厚度的平板上獲得PC級別的遊戲體驗，我們恐怕還要等幾年。CPU放在屏幕組件上的挑戰是散熱和重量平衡，但帶來的優勢是鍵盤底座絕大多數時候都不熱，移動應用時特別舒服。

平板狀態下Surface Book 3續航時間不太長（中關村在線授權使用）

Surface Book 3的電池分為兩部分，平板內置了較小容量的電池，可以獨立使用1-2個小時，拿起來開個會做簡報什麼的夠用了。底座上的電池容量較大，合體之後，微軟官方數據是13.5吋型號的續航是15小時（網頁、視頻播放和office輕度應用）。在我們的短時間試用中，辦公狀態下Surface Book 3續航堅持一個工作日肯定沒問題，如果是拿它坐飛機，基本上任何航線都沒問題。

Surface系列最讓我喜愛的是它們的屏幕配置，一貫高標準。Surface Book 3 13.5吋的屏幕擁有3000x2000分辨率，能實現1600:1對比度，而且支持Windows HD Color。3:2的屏幕比例可以獲得更多的高度方向內容顯示空間，看網頁和文檔更舒適；高分辨率和高色域也讓這塊屏幕能滿足攝影師和藝術工作者的剛需。

揚聲器位於屏幕上端有助於建立定位準確的聲場（中關村在線授權使用）

在平板屏幕的兩側有兩個窄縫，是支持Dolby Atoms的揚聲器開口。小體積揚聲器在杜比技術加持下，中高頻表現不錯，視頻會議時人聲表現優異，看電影聲場開闊、定位清晰。但是整體聲音缺少低頻，如果擠一擠，能在鍵盤底座應上增加低頻揚聲器就好了。不外接揚聲器或耳機的話，Surface Book 3並不是適合影音娛樂的產品。

Surface Book 3的鍵盤設計簡潔，但觸控板尺寸不太大（中關村在線授權使用）

得益於不太受限的厚度，Surface Book 3的鍵盤鍵程相當長，打字比較舒適。巧克力鍵帽與機身的鎂鋁合金同色，配合白色背光，鍵盤區域簡潔漂亮。Surface Book 3的觸控板是玻璃材質，支持多種手勢操作，按壓和滑動手感都表現優異。但作為2020年的高端產品，這塊觸控板的面積偏小，不太令人滿意。

變形的王者

Surface Book在具備了高水平硬件配置的基礎上，不但能夠像傳統筆記本一樣支持常規PC應用，還能變身為平板電腦、演示筆記本以及移動藝術創作工具，並且在每個形態中都做到了最高水平。這是它的核心競爭力，而不是簡單地靠微軟品牌信仰加持賣高價。

（中關村在線授權使用）

如果你只需要傳統PC應用，那麼購買Surface Book的理由就是喜歡高水準的設計和材質，而且預算寬鬆。就算把它當成普通筆記本用，Surface Book 3也是一台性能不錯的好機器。

需要平板PC應用的場景下，市面上很少有比Surface系列做得更好的產品。性能相近、價格較低的競爭對手設計和造工方面相對不足，而且其他PC平板的屏幕表現和手寫能力支持也相比Surface有差距。

把屏幕翻轉過來就可以讓Surface成為一台演示用的筆記本電腦。優異的屏幕顯示能力和触摸功能，讓它在給客戶講PPT的時候讓演講者看起來更厲害和專業。不過這個形態大多存在於廣告中，可能廣告行業的人士會比較喜歡這麼使用，在我們互聯網行業似乎沒怎麼見過。

單獨使用平板或者把它折疊起來，再配合微軟手寫筆，Surface Book 3就是一台適合藝術工作者的移動創作工具。（Microsoft）

單獨使用平板或者把它折疊起來，再配合微軟手寫筆，Surface Book 3就是一台適合藝術工作者的移動創作工具。色彩精準、筆控靈敏，用來作畫或修改影像都會很順手。

總的來說，Surface Book 3面向的不是大眾消費者，所以價格高並不是大問題。需要Surface Book 3滿足自己對設計、功能、交互能力的用戶，普遍存在於高級管理層和專業應用領域，應該不太在乎多花一些錢買個市面上最好的產品之一吧。

PC的未來

既然作為換代產品在形態上沒有發生變化，我們可以認為Surface Book探索筆記本形態創新的使命已經告一段落，它和Surface家族其他產品一起，成功地為PC產品線拓展了一片新天地。

它和Surface家族其他產品一起，成功地為PC產品線拓展了一片新天地。 （Microsoft）

Surface引入觸控屏，給PC提供了擺脫鍵盤鼠標的機會。但除了手指，我們與信息設備交互還有更多的可能性，用戶或許可以通過智能眼鏡或者腦神經接口獲取設備反饋，而姿勢、表情乃至腦電波可能成為設備的輸入。低延遲雲計算能力的普及、設備功耗的降低，也會讓移動計算設備形態具備更多可能性。一旦某些新的交互技術有所突破，移動計算設備在形態就會出現又一代創新的浪潮。

智能手機曾經嚴重威脅了PC的市場，但現在我們可以看到，手機進步已經逐漸停滯，而PC也在掙扎之後找到了自己的創新出口，兩者仍然要和諧共存。未來的PC由誰定義，我們是不是只需要一個融合的設備，還是在各個應用領域有不同的專業細分形態，現在還沒有答案。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】