HP Pavilion 14 notebook評測　機身輕便高性價比　上學辦公皆宜

大學四年，陪我時間最長的不是老師不是同學，甚至不是室友，而是高三畢業時跪求我媽「重金購入」的Notebook。 我並不遺憾自己一直單身，電腦帶給我的快樂，是對象所不能及的。歡笑真實存在過，但我和屬於我的第一台電腦，也難免面臨「畢業即分手」的魔咒。它老舊了，而且太過厚重，最後的學生生涯裡，更是問題頻發。

在選修的期末考試時，它反應變慢﹑死機，讓我打開試卷都慢了好幾分鐘；在一拖再拖的線上答辯時，它音質奇差，讓我和導師的溝通困難重重；最後一門大作業要求數據建模，它讀取龜速，讓我足足花費比別人多3 倍的時間；到了現在，來之不易的實習工作需要做多任務處理，它的表現也實在有些力不從心。再加上考慮不時有出差安排、又主要做文字工作，換台輕薄型Notebook，被列入我的願望清單。

所以當收到HP（惠普）Pavilion系列14 Notebook時，我爭取了這次評測機會，這篇文章也由此誕生。

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外觀

作為學生，我看重Notebook的外觀和質感；而作為「社會人」，我看重它的便攜與性能。

近年來，HP一直在致力於引領Notebook走向主流，盡可能全方位覆蓋用戶需求，既有定位高端商務的EliteBook系列，也有中高端家用的Spectre，而Pavilion 14系列則主攻學生、白領這類年輕人群辦公、學習、創作使用。

HP Pavilion 14（AppSo授權使用）

所以在配色方面，Pavilion 14 Notebook選擇了更具時尚感的多彩撞色。我們拿到的這台為靜謐銀色（此外還有流光金、初戀粉色），整機A、C 面做出了深淺差，配合磨砂金屬材質，呈現出一種冷酷的未來科技感。

如果你了解過HP Pavilion系列，對Pavilion 14 Notebook的整機造型應該不會太陌生。依舊是上下邊微凸，中部內凹的楔形邊框設計，一隻手就能輕鬆實現三個邊隨意開合。

A 面正中是鏡面HP圓形logo，頂部則橫著一條WiFi 天線，不同於其他產品將天線藏在屏幕邊框裡，這樣的設計不太常見，不過好處很明顯，不僅使信號接收更順暢，還能有效避免把天線放在正面轉軸內的傳統設計對人體產生的輻射。

C 面則採用了3D 一體成型技術，保證美感的同時，也能有效防止藏污納垢。鍵盤上方則是為B&O 揚聲器預留的長條形菱形格柵開孔，還有那個熟悉的帶有棱角的開關鍵。

觸控板面積適中，鍵盤帶有LED 背光且手感很好。1.5mm 高鍵程強回彈，敲打時乾淨利落；鍵位間的距離恰到好處，想誤觸都難。再加上鍵盤屏幕之間菱形扶梯式的轉軸設計，打開屏幕後轉軸就成為Notebook的支撐點，能夠抬高機身以符合人體工程學需求，果然很適合（熬夜辦公的）年輕人。

屏幕方面，Pavilion 14 Notebook在雙窄邊框內配搭了一塊FHD 高分辨率IPS 屏，整體顯示素質中上，日常使用足夠了。

HP Pavilion 14（AppSo授權使用）

固有印象裡，「輕薄」多少意味著對配置的壓縮，要將屏幕、主板等放進小巧的機身中，注定要做一些減法，Pavilion 14 Notebook在這方面卻達到了一個不錯的平衡，僅17.9mm 的機身薄度還能實現「接口大滿貫」。

左側邊有USB 3.1 接口兩個，以及3.5mm 耳機接口、鎖孔、讀卡器各一個。

右側邊依次排佈著按壓式指紋識別器、Type-C 接口、HDMI 接口、網線接口和電源接口。值得一提的是，原本應該很大的網線接口被做成了下壓式設計，同時兼顧了保證機身的纖薄與接口功能的完整。

U 盤即插即用，相機SD 卡隨時可導出照片，手機充電不挑口，接上HDMI 線就能做PPT 展示——超高的擴展性意味著你無需再購入外接轉換器，一台Pavilion 14 Notebook足以應對小組會議、文檔調整等各種手忙腳亂的場景。

除了接口，指紋解鎖也非常實用，手指輕按就能快速喚醒桌面，省了輸密碼的功夫，也不用擔心戴眼鏡影響解鎖，安全且便捷。

性能

本次我們所測試的這台Pavilion 14 Notebook採用了全新第十代Intel®Core™ i5 處理器，搭載MX330 獨立顯卡，搭配16GB DDR4 高頻內存和512GB 固態硬盤。

我看到這個配置最直觀的感受是，容量不小，圖像處理效果應該不錯。當然，具體表現還得看跑分。

魯大師硬件檢測（AppSo授權使用）

處理器

為了緩解散熱不足的問題，Notebook多採用低壓CPU，雖然Pavilion 14 Notebook沒有例外，但通過CPU 評測工具CineBench R15 測試，可以看到i5-1035G1 的表現並不差。

畢竟Intel官方早有表示，採用10nm 全新製程的Ice Lake 處理器，較Sky lake 實現了高達18% 的IPC 性能提升，而在整體性能方面則有40% 的提升。

Cinebench R15測試最終能得到OpenGL 90.53 分（針對核顯）。（AppSo授權使用）

此外，10nm 的十代Core往往核心顯卡強大，Pavilion 14 Notebook處理器內置核顯就最高支持8K 影片素材30 幀播放。這也意味著除了能夠穩定運行大型程序、處理Excel、Access 等軟件數據，這台Notebook的畫面顯示也能保證足夠流暢。

因此，用Cinebench R15 測試最終能得到OpenGL 90.53 分（針對核顯），CPU 494 分這個成績並不讓人意外。

顯示卡

前面說到，HP Pavilion 14 Notebook採用的是MX330 獨立顯示卡。

獨顯的好處就在於能夠在不佔用內存的情況下進行圖像處理。相比主要用於辦公場景的核顯，還多了順暢運行中小型遊戲、影片剪輯的體驗。

更何況MX330 從今年3 月一出生，就被賦予了接班成為MX 產品新一代明星產品的使命。相較於i7-1065G7 核顯，MX330 在圖片處理、影片編輯以及遊戲性能上快了2 倍。

最終在3DMark 的基準測試中達到了1223 分。

硬碟、RAM

使用CrystalDiskMark 7.0.0 對Pavilion 14 Notebook進行測試，檢測磁盤讀寫速度，其最終讀取速度達1575.65 MB/S，寫入速度達999.14 MB/S，其他成績也挺亮眼，整體來說固態硬碟表現很不錯，能夠滿足日常辦公、影音娛樂、影片圖片剪輯、網絡遊戲等多場景需求。

CrystalDiskMark 7.0.0（AppSo授權使用）

續航、 快速充電

Pavilion 14 Notebook配備的是一塊41Wh 的鋰電池，這個容量一直是Notebook的標準配置。

這一環節我使用兩次電池續航測試。第一次為最高性能測試（連接Wi-Fi，電池選用高性能模式、屏幕亮度調至100%），最大限度保證性能的輸出，PCMark 8 給出的成績為3 小時56 分鐘。

充電前後時間（AppSo授權使用）

因為設置問題，實際續航時間會比PCMark8 長不少，所以第二次我做了日常辦公的測試。開Chrome 7 個窗口打字、查資料，時刻保持微信、企業微信和Telegram 通暢，午休時看看影片，使用潑辣修圖處理照片，從100% 到20% 電量耗時約7.5 小時。

說完續航，再說說充電。Pavilion 14 Notebook是支持快速充電的，官方稱45 分鐘即可充電50%，實際測試合蓋充電充夠50% 只花了42 分鐘，也就是出去吃頓便飯的時間。

總結

總的來說，Pavilion 14 Notebook是一款具有高性價比的產品。

它配色時尚、造型精緻，滿足了大多人的「外貌協會」標準；十分便攜，17.9mm 機身薄度與1.59kg 的重量適合背著電腦到處跑的人，尤其像我這樣每日往返於學校公司的創作者；品質佳、性能不俗，白領用來辦公也不錯。

（APPSO授權使用）

真實上手Pavilion 14 Notebook的體驗超出了我的預期，它的表現足以成為我的「下一任」，或者說，其實它並非為我量身定做，而是本就適合絕大多數人。

齊全的接口、帶背光的鍵盤、「翹臀」轉軸，這些細節設計無一不讓人驚喜；第十代Core處理器加獨顯，長續航及快速充電，這些配置也能讓你在使用時不禁讚歎。

我需要的電腦，並不用多麼完美高強，合適就夠了。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：忍不住了，我要入手】