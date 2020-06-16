肯德基 KFC 出 KFConsole 遊戲機　貌似氣炸鍋　4K畫質挑戰PS5

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PS5賣相極具爭議，但都不及KFC肯德基家鄉雞改行出遊戲機震撼！肯德基旗下電競團隊 KFC Gaming 官方宣布，將推出名為「KFConsole」的遊戲主機！

肯德基旗下電競團隊 KFC Gaming

↓↓ KFC挑戰遊戲界？有冇PS5咁豐富既遊戲陣容先↓↓

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根據KFC講解，這部黑色的桶型物「KFConsole」支援 4K 畫質與 120fps 畫面更新率，可跨平台運作，更可加設烤雞架，利用機身的散熱順便整雞食，打機到半夜都不怕肚仔餓！

「KFConsole」將在11月12日上市，首款同步遊戲作品名為《I Love You, Colonel Sanders!》（我愛你！山德士上校），總結整個宣傳都非常似爛gag，但現在不是4月1日愚人節，究竟KFC搞甚麼？

來源：KFC Gameing Twitter (

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