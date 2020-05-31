K Kwong逐一點評14款香港品牌口罩　Watsons、HKTVmall質素如何？

香港品牌口罩愈出愈多，比如Watsons、HKTVmall、CareHK、Protector等等，口罩一出貨便立刻被市民搶購一空。雖然這些香港品牌口罩大都取得第三方檢測公司安全認證，但很多人仍對香港本地生產口罩的QC有所懷疑。今次記者在坊間搜購14款香港品牌口罩，並請來化學權威K Kwong（鄺士山）博士為大家檢測並進行專訪。

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香港品牌未必香港製造

今次K Kwong檢測包括Watsons、HKTVmall、Protector、CareHK、OxyAIR、Mask Factory及Good Mask等14款人氣香港品牌口罩；不過要注意，並非所有香港品牌都在本地生產，如愛的家、樓上及Protector就在中國生產。K Kwong就指，其實就算中國製造都有好質素，都要逐款剪開檢測才能評估水準。

今次記者於坊間及官網搜羅14款香港品牌口罩，逐一檢測質素如何。（林勇攝）

K Kwong指以前檢測口罩時，都會檢查幾個部分：首先是拉扯一下口罩的耳繩是否穩固，因為如果戴口罩途中不幸斷繩就非常麻煩。接下來會檢測口罩三層物料中、最重要的中層「熔噴布」質素（如有沒有小孔及靜電效能）。又原來除「過濾率」外「透氣度」也是重要檢測項目，透氣差的口罩戴上後會非常不舒適、絕非好口罩。K Kwong以往會一併檢測表層「跣水度」（防止飛沫滲入）及內層「吸水度」（吸收口鼻噴出的濕氣），但近月絕大部份口罩這兩層品質都非常好，所以已經很少會再作詳細的檢測，故此今次亦不在檢測項目之列。

全以盲測方式進行檢測、不會因品牌而先入為主產生偏見。（林勇攝）

兩種熔噴布

K Kwong續為熔噴布解說，市面上口罩熔噴布主要分為兩種，一種為一般「普通熔噴布」，另一款則是「複合式熔噴布」，後者是將2層或以上未合格熔噴布合一而達至標準的熔噴布。一片好的熔噴布，理論上不可有太多小孔存在（最多只是幾粒）。就算有少量小孔都不用擔心，如口罩靜電夠強，都可以將病毒細菌吸附在口罩之上。而且因為口罩始終有表、底層布，要穿三層是十分困難，所以K Kwong認為可以接受熔噴布上最多有5個小孔。

口罩三大標準

檢測前，K Kwong就再次解說一般口罩的三種效率標準，分別為BFE（細菌過濾效率Bacterial Filtration Efficiency）、PFE（微粒子過濾效率Particle Filtration Efficiency）及VFE（病毒過濾效率Virus Filtration Efficiency）。BFE是針對阻隔 3 微米的粒子；PFE就是針對阻隔 0.1 微米的粒子；VFE則是針對0.1 至 5 微米的粒子（通常取平均數為2.8微米，因此有BFE都可以不用再睇VFE）。那選購時PFE是否最重要呢？當然PFE阻隔效率愈高，保護效能最好，但今次新冠肺炎病毒傳播途徑主要靠依附飛沫上，而飛沫大小至少都 5 微米以上，因此一般出街搭車 BFE 效能達95%以上都已經夠用。

今次以「盲測方式」提供給K Kwong檢測，全以Sample代號來辨別。口罩上印上的logo，盡量會剪走後才檢測。

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↓↓↓↓14款香港口罩官方規格（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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↓↓↓↓K Kwong點評14款香港口罩（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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14款較為熱門的香港口罩（林勇攝）

總結

K Kwong指今次在14個香港品牌口罩之中，只有一款「愛的家 Premium Edition S99」評分包尾，而且因為靜電太弱兼「滿天星」的小孔下，分數評為Fail，最多只可以用作日常用。其他香港口罩品質各有不同，質素最好為「OxyAIR Mask」及「Classic Army」，只是後者口罩稍為厚身，透氣度稍為不及OxyAir。而「Good Mask 99%」及「HKTVmall」口罩質素都非常高；「MASK FACTORY V99」、「Good Mask 95%」及「CareHK」亦是取得不錯成績，尤其「CareHK」以平均1個2蚊的售價而言，十分抵用。最後其他款式成績只屬一般，但一般使用或出入醫院稍為高危的地方，應該都沒有問題。

5月31日更新：記者正在聯絡成績最差的「愛的家 Premium Edition S99」廠商，但有關方面仍未對有關評測作任何回應。

↓↓↓↓KKwong點評14款香港口罩總合結果（點下圖放大解說）↓↓↓↓