iPhone 12系列3尺寸機殼模型曝光　竟全部3鏡頭？iOS也將改名？

【iPhone 12消息／傳聞】蘋果（Apple）新一代旗艦機iPhone 12（暫名）推出日愈來愈近，最新曝光了據稱iPhone 12系列3個尺寸的機殼模型，竟然與之前傳聞大有不同。另外據報沿用多年的iPhone系統iOS亦會改名！

根據之前消息，今年iPhone 12至少有4款機型，包括5.4吋和6.1吋iPhone、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max，均配備OLED熒幕及支援5G，「瀏海」亦有變化。

↓↓↓ iPhone 12系列4種款式細節 ↓↓↓

（EverythingApplePro）

↓↓↓ iPhone 12各款式價錢 + 規格 + 命名 ↓↓↓

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不過爆料達人Sonny Dickson昨日（6月21日）在Twitter發布3個尺寸的iPhone 12機殼模型圖，與之前傳聞略有不同，最大差異在於鏡頭設計方面。

↓↓↓ iPhone 12機殼模型圖 ↓↓↓

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圖片可見，iPhone 12邊框仍然採取圓角設計。鏡頭方面，雖然之前傳5.4吋和6.1吋iPhone採用雙鏡頭，6.1吋iPhone 12 Pro及6.7吋iPhone 12 Pro Max則用3鏡頭及LiDAR光學雷達，不過圖中所見5.4吋、6.1吋和6.7吋iPhone 12都有3鏡頭，惟未見LiDAR光學雷達。

Sonny Dickson曾準確發布iPhone 5S及iPhone 5C模型機照片，亦有不少準確爆料。但實際如何，須待官方公布。

iOS要改名？

除了iPhone 12外形，另一知名爆料人Jon Prosser透露，iPhone沿用多年的iOS系統將會改名，變成這樣↓↓↓（點小圖放大看）

其實香港時間6月23日凌晨1時舉行的WWDC 20 Apple蘋果全球開發者大會，預料將會有iOS 14更多消息。至於是否真的改名，就看看屆時有否端倪了。

相關報道：WWDC 20傳聞最後召集 iOS 14 + iMac ARM 版 + Apple Glass 登場

資料來源：Sonny Dickson Twitter、Jon Prosser Twitter

iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能 支援5G有新設計

EverythingApplePro與Max Weinbach早前亦揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。

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保留3鏡頭 增至6400萬像素

相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。

（Apple）

其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。

iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：