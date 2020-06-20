【派1萬、現金發放計畫各大銀行網上申請示範】6月21日起，市民都可以透過21間指定銀行作書面或網上申請收取現金發放計畫的一萬元。下文就為大家示範多間香港銀行（包括匯豐、恆生、中銀、星展、渣打、花旗及眾安銀行）網上申請的步驟，簡單幾步就可以輕鬆收錢。當然更附上不同銀行申請拎10000蚊的優惠一覽。

▼▼▼▼先睇現金發放計劃各銀行優惠（點小圖放大看） ▼▼▼▼

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更多詳情：政府派錢最詳盡攻略│現金發放計劃申請方法、伏位 、銀行優惠一覽

HSBC 滙豐銀行

匯豐銀行提供4個不同方法登記「現金發放計畫」，包括利用香港滙豐流動理財應用程式、滙豐網上理財、從滙豐網站登記以及實體表格。

▼▼▼▼利用App及網上申請步驟如下（點下圖放大解說）▼▼▼▼

1. 打開滙豐App後便可以選擇登記「現金發放計畫」，選擇「立刻登記」 2. 在選單點擊「現金發放計畫」，開始登記後，輸入基本資料後便完成 3. 如果選擇用網上理財網頁登記，點擊 「立即登記」，開始登記 4. 同樣在選單點擊「現金發放計畫」，便可開始輸入資料後便完成

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Hang Seng Bank 恆生銀行

恆生銀行提供3個不同方法登記「現金發放計畫」，包括e-Banking、恆生網站及親臨分行遞交實體表格。

▼▼▼▼利用e-Banking及恆生網站登記示範（點下圖放大解說）▼▼▼▼

1. 登入網頁後選擇左上方的「現金發放計畫」 2. 然後輸入電話號碼便完成登記 3. 如果選擇恆生網站登記，同樣選擇「現金發放計畫」 4. 輸入賬戶號碼、部分身份證號碼及具有短訊服務功能的有效聯絡電話便可

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Bank of China （HK） 中國銀行（香港）

中國銀行（香港）提供3個不同方法登記「現金發放計畫」，包括中銀香港手機銀行App、中銀香港網頁登記及親臨分行遞交實體表格。

▼▼▼▼利用手機銀行及中銀香港網站登記示範（點下圖放大解說）▼▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

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Standard Chartered 渣打銀行

渣打銀行（香港）提供3個不同方法登記「現金發放計畫」，包括SC Mobile app登入戶口登記、網上理財登入戶口、網頁登記及親臨分行遞交實體表格。

▼▼▼▼利用網上理財登入戶口、SC Mobile app及渣打網站登記示範（點下圖放大解說）▼▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

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DBS 星展銀行

星展銀行提供3個不同方法登記「現金發放計畫」，包括星展iBanking網上理財或星展流動理財服務、星展網頁登記及親臨分行遞交實體表格。

以星展iBanking網上理財、星展digibank或DBS iWealth® app 輕鬆幾按即可完成登記。

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Citibank 花旗銀行

花旗銀行提供2個不同方法登記「現金發放計畫」，包括Citibank網上理財或親臨分行遞交實體表格。

▼▼▼▼利用Citibank網上理財登記示範（點下圖放大解說）▼▼▼▼

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ZA Bank 眾安銀行（虛擬銀行）

眾安銀行網上虛擬銀行只接受利用ZA Bank app來登記「現金發放計畫」。

▼▼▼▼利用ZA Bank app登記示範（點下圖放大解說）▼▼▼▼

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各間銀行收款時間相若，開始登記的首10天（2020年6月21日至6月30日)內收到的電子登記，經核實後，款項會於7月8日陸續存入登記人指定的銀行帳戶。如果於2020年7月1日或以後收到的電子登記，經核實後，款項大約於完成登記約1個星期後存入指定的銀行帳戶。

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