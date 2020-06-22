Chrome不再食RAM？Windows 10新功能減少瀏覽器記憶體佔用率達27%

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【Windows 10新功能解決Google Chrome食RAM問題】Windows 10 2020年5月更新（另稱為20H1）是今年首次重大升級。微軟引入Windows段堆積記憶體（segment heap memory）的改善功能，據稱將減少Google Chrome等Win32程式的整體記憶體使用率。

Microsoft打算Windows 10 5月更新引入了稱為「SegmentHeap」的新功能，適用於Windows 10 2004版（即5月更新版本）或更高版本。Google Chrome、Microsoft Edge等網絡瀏覽器將會受惠，對電腦記憶體佔用率會有所減少，從而提高電腦整體效能。

SegmentHeap （段堆積）是較現代化的堆積實現（heap implementation）。簡單講，它是一種新式的記憶體管理機制，有助減少Win32應用程式（包括Chrome）的記憶體使用率，相信會令這些Apps「無咁食RAM」。微軟在Windows 10 5月更新中已修改了旗下建基於Chromium的瀏覽器Microsoft Edge，使它採用SegmentHeap數值。早期測試顯示，此技術令記憶體使用量減少了27％。

Microsoft講解SegmentHeap功能新版Microsoft Edge慳位測試結果（點擊放大圖片細睇詳情）：

Microsoft Edge源碼基礎與Chrome相同，可預期Chrome也可能採用SegmentHeap。有Google工程師已做了實驗，表示在Chrome清單中添加SegmentHeap條目，Windows 10 Version 2004會使用段堆積來處理Chrome，而不是舊有的堆積（點擊放大圖片細睇詳情）：

Google工程師Bruce Dawson在多部電腦的chrome.exe加入SegmentHeap條目作測試。結果發現部份電腦上的瀏覽器和網絡服務程序可以節省數百MB的記憶體用量。（Chromium Gerrit網頁擷圖）

如上圖可見，Google工程師Bruce Dawson在多部電腦的chrome.exe加入SegmentHeap條目作測試。結果發現部份電腦上的瀏覽器和網絡服務程序可以節省數百MB的記憶體用量。Bruce Dawson表示不同電腦的實際結果差距頗大，當中節省最多的結果主要來自安裝了多核心處理器的電腦。

不過Google Chrome目前仍未正式採納SegmentHeap。Bruce Dawson表示，在Chrome啟用SegmentHeap時會彈出構建警告（build warnings）。啟用SegmentHeap時需要切換到Windows 10.0.19041.0 SDK，此過程卻因「難解的構建失敗」（mysterious build failures）而遭阻截。因此，Dawson建議Google使用Windows 10 Build 19041.0 SDK來建構Chrome，防止不兼容的情況出現。

資料來源：Windows Latest

SegmentHeap未知何時能用於Windows 10 Verion 2004（5月更新）的Google Chrome中。目前Windows 10 Verion 2004有燃眉之Bug需要解決，就是不能正確紀錄磁碟重組最佳化的時間，導致SSD重組過度而提早死亡。如果你的電腦有使用SSD而又近日更新了，依照以下報導更改設定為妙（點擊放大圖片細睇詳情）：

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