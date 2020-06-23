【iPhone、Android揀邊個？】究竟用iOS iPhone還是Android經常是兩者粉絲隔空大戰的話題。近日外國論壇Reddit就有一名使用了Android 10年的網民就身體力行嘗試轉用iPhone 11 Pro，結果只用了一個多月就「投降」放棄，更狂數iPhone 21個缺憾，引起熱論。

這名10年Android資歷網民，使用過三星（Samsung）Galaxy、Motorola及Google Pixel系列，現在則使用Google Pixel 4。近月他忽發奇想嘗試轉用iPhone，結果一個月便「回頭」。

轉用iPhone後，這名Android鐵粉有什麼變化呢？（Apple）

該網民指出，iPhone有很多「怪癖」，形容iPhone擁有很好的硬體，軟體卻很糟糕，並列出iPhone 21個「缺憾」，包括Notifications、手勢操作、相機、App使用及iMessage、FaceTime問題等。

▼▼▼ 21個iPhone缺憾（點小圖放大看） ▼▼▼

+ 17 + 16 + 15

該網民目前已重用Google Pixel 4，但他強調，iOS是很好的軟件，但無法接受蘋果一些軟件策略。

不少網民認同上述看法，也有網民反駁是樓主使用iPhone方式錯誤或習慣問題。

其實無論使用iPhone還Android，最重要還是自己用得順心，沒有既定答案。

資料來源：Reddit

強制熄App其實更耗電！即學延長iPhone電池壽命招式

蘋果軟件工程高級副總裁Craig Federighi早前指出，退出應用程序並不會起到省電效果，反而會在重新加載時花費更長的時間。除了不要強制熄App，以下保養電池方法大家也可參考。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇6招保養電池延長手機壽命▼▼▼

+ 2

▼▼▼相關圖輯：即學iPhone慳電6招延長續航力▼▼▼

+ 17 + 16 + 15

▼▼▼相關圖輯：手機達人勸戒4大充電壞習慣▼▼▼