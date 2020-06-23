10年Android鐵粉轉用iPhone一個月即放棄　狂數21個iPhone缺憾

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【iPhone、Android揀邊個？】究竟用iOS iPhone還是Android經常是兩者粉絲隔空大戰的話題。近日外國論壇Reddit就有一名使用了Android 10年的網民就身體力行嘗試轉用iPhone 11 Pro，結果只用了一個多月就「投降」放棄，更狂數iPhone 21個缺憾，引起熱論。

這名10年Android資歷網民，使用過三星（Samsung）Galaxy、Motorola及Google Pixel系列，現在則使用Google Pixel 4。近月他忽發奇想嘗試轉用iPhone，結果一個月便「回頭」。

轉用iPhone後，這名Android鐵粉有什麼變化呢？（Apple）

該網民指出，iPhone有很多「怪癖」，形容iPhone擁有很好的硬體，軟體卻很糟糕，並列出iPhone 21個「缺憾」，包括Notifications、手勢操作、相機、App使用及iMessage、FaceTime問題等。

▼▼▼ 21個iPhone缺憾（點小圖放大看） ▼▼▼

+17
+16
+15

該網民目前已重用Google Pixel 4，但他強調，iOS是很好的軟件，但無法接受蘋果一些軟件策略。

不少網民認同上述看法，也有網民反駁是樓主使用iPhone方式錯誤或習慣問題。

其實無論使用iPhone還Android，最重要還是自己用得順心，沒有既定答案。

資料來源：Reddit

強制熄App其實更耗電！即學延長iPhone電池壽命招式

蘋果軟件工程高級副總裁Craig Federighi早前指出，退出應用程序並不會起到省電效果，反而會在重新加載時花費更長的時間。除了不要強制熄App，以下保養電池方法大家也可參考。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇6招保養電池延長手機壽命▼▼▼

+2

▼▼▼相關圖輯：即學iPhone慳電6招延長續航力▼▼▼

+17
+16
+15

▼▼▼相關圖輯：手機達人勸戒4大充電壞習慣▼▼▼

+4
+3
+2
WWDC 2020懶人包：iOS14、watchOS7 新功能、Apple Silicon Mac
WWDC 2020︱iOS 14 介面大更新 App Library與 Android 有點似？
iOS 14 Beta 爆災情！當機、發燙耗電、App用唔到…還有更多問題
WWDC 2020︱Mac轉Apple Silcon處理器　新Big Sur連iOSApps都可用
WWDC 2020︱AirPods Pro大更新：體感聲場定位、模擬戲院聲效
WWDC 2020︱WatchOS 7大更新！Apple Watch添跳舞感應、睡眠追蹤
WWDC 2020︱Apple推電子車匙CarKey 手機開門開引擎似Apple Pay
政府派錢最詳盡攻略│現金發放計劃申請方法、伏位 、銀行優惠一覽
政府派錢│登記完仲有一步先算完成 填錯資料、重複登記解決方法
iPhone 12系列3尺寸機殼模型曝光　竟全部3鏡頭？iOS也將改名？
iPhone、Android 熱到 Hang 機　手機降溫急凍 10 個方法
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。